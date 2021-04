Netflix habría disminuido en un 31% su participación en el mercado estadounidense de los streamings durante 2020

Debido a la pandemia los servicios de streaming experimentaron un buen año durante 2020 y es que pese a que el coronavirus dificultó la realización de un montón de producciones, las medidas de confinamiento han provocado que muchas personas decidan acceder a esas plataformas para entretenerse.

Sin embargo, aunque servicios como Netflix y Disney Plus reportaron cifras récords para sus respectivos números de sus suscriptores, un nuevo reporte sostiene que no todo sería positivo para estas empresas y en particular para el servicio que alberga a producciones como Stranger Things y The Witcher.

De acuerdo a un reporte de Ampere Analysis para The Wrap (vía Cartoon Brew), la participación de Netflix en el mercado estadounidense de los streamings habría caído desde un 29% a un 20% en 2020.

Dicha disminución implica que Netflix habría perdido un 31% de participación en el mercado de los servicios de streaming en Estados Unidos y, aunque la plataforma reportó cifras de crecimiento en su número de suscriptores durante 2020, esto se explicaría debido al lanzamiento de nuevas plataformas.

Es decir, Netflix tiene un menor porcentaje del mercado de los streamings en Estados Unidos porque ahora tiene compartir es negocio con más competidores que también están creciendo.

Pero Netflix no sería la única plataforma que habría sentido el impacto del lanzamiento de nuevos servicios ya que este reporte sostiene que durante el mismo período, la participación de Amazon cayó del 21% al 16%, en el caso de Hulu bajó de un 16% al 13% y finalmente Disney + registró una disminución del 12% al 11% en su porcentaje.

Todo mientras que por el lado de las plataformas más nuevas, los streamings HBO saltaron de un 3% a un 12% a raíz del lanzamiento de HBO Max en mayo de 2020 y Peacock, el streaming de NBCUniversal, logró un 5% del mercado desde su debut en julio del año pasado.

El panorama de los servicios de streaming en Estados Unidos cuenta con un montón de competidores, por lo que aunque cada una de las plataformas busca potenciar a su servicio con distintas ofertas de contenido, es probable que esta división del mercado se mantenga e incluso incremente con el correr del tiempo.