Nicolas Cage será Joe Exotic en la nueva serie inspirada en Tiger King

Si creían que todo lo relacionado a Tiger King ya había quedado en el pasado, prepárense para conocer un proyecto que de seguro mantendrá al mundo de Joe Exotic dando vueltas por un tiempo más.

Desde Variety cuentan que Imagine Television Studios y CBS Television Studios están desarrollando una nueva serie centrada en la historia de Joe Exotic que esta vez tomará como base el artículo “Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild" publicado por Leif Reigstad en Texas Monthly para relatar la historia del Joe Schreibvogel y su zoológico. Pero eso está lejos de ser lo más llamativo.

Resulta que, a diferencia de la serie documental de Netflix, este será un proyecto con guión de ocho capítulos y la misión de interpretar a Joe Exotic quedará en manos de nada más ni nada menos que Nicolas Cage.

Así es, el famoso actor finalmente dará el salto a la televisión para interpretar a uno de los personajes más extraños que han saltado a la fama en este 2020.

Esta nueva serie inspirada en la historia de Joe Exotic contará con Dan Lagana (American Vandal) como guionista, showrunner y productor ejecutivo y por ahora Variety describe así su trama:

“La historia se centra en Joe Schreibvogel, también conocido como Joe Exotic, un excéntrico y exótico cuidador del zoológico en Oklahoma que lucha por mantener su parque incluso a riesgo de perder la cordura. La serie vivirá en la guarida del león con Joe, explorará cómo se convirtió en Joe Exotic y cómo se perdió ante un personaje de su propia creación”.

Por supuesto, este no es el primer proyecto desde este tipo que surge desde que Tiger King puso al mundo de Joe Exotic en la palestra. Además del capítulo extra que se sumó a la serie documental en Netflix, también hay una producción de Investigation Discovery en desarrollo.