“Nos sentimos extremadamente decepcionados”: Algunos trabajadores de Pixar estarían molestos porque otra de sus películas se estrenará directamente en Disney Plus

Aunque probablemente no son pocas las personas que están entusiasmadas por ver a la nueva película de Pixar desde la comodidad de su casa durante el próximo mes de marzo, parece que en aquella división de Disney no están muy contentos con la nueva estrategia de estreno que se adoptó para Turning Red.

Como les contamos el viernes pasado Disney decidió ajustar sus planes y en lugar de presentar a Turning Red solo en cines como se había ideado originalmente, ahora el estudio optó por estrenar a esa película directamente en Disney Plus sin costo adicional.

Por lo tanto, aunque Disney estrenó a apuestas animadas como Encanto (Walt Disney Animation Studios) y Ron’s Gone Wrong (20th Century Studios) en el cine, Pixar todavía no puede llevar a sus cintas a la pantalla grande en el contexto de la pandemia porque previamente Soul y Luca también se estrenaron mediante Disney Plus. Y, de acuerdo a Insider, eso ya habría generado molestia al interior del estudio.

“Es seguro decir que todos nos sentimos extremadamente decepcionados”, señaló un trabajador de Pixar a Insider. “Hasta hoy (el viernes pasado), todos pensábamos que ‘Turning Red’ sería nuestro regreso a la pantalla grande, y todos en el estudio estaban muy emocionados de que fuera esta película en particular. Fue un gran golpe”.

Todo mientras otro trabajador del estudio calificó como un “shock” que la película ahora solo se estrene en Disney Plus. “Apesta, pero lo entiendo”, dijo esa persona.

Turning Red previamente pretendía estrenarse en cines durante el próximo 11 de marzo, pero en el anuncio de su debut en streaming Disney apuntó a “la recuperación tardía de la taquilla, en particular para las películas familiares” como una razón para este cambio en la estrategia de lanzamiento.

Así, con la amenaza de la variante Ómicron del coronavirus presente, otro trabajador de Pixar le dijo a Insider que también habría un grado de compresión en algunos sectores de Pixar.

“Con las infecciones de Ómicron tan altas, no he escuchado a nadie decir que la decisión de pasar al streaming es incorrecta”, señaló esa persona.

Disney no ha entregado declaraciones respecto a este reporte y, mientras cabe recordar que sucedió algo similar con el estreno de Luca el año pasado, tampoco hay claridad respecto a qué pasará con Lightyear, la siguiente película Pixar tras Turning Red y cuyo estreno sigue programado para llegar a los cines en junio de este 2022.