Patty Jenkins contó que Warner Bros la hizo cambiar el final de Wonder Woman

La primera película de Wonder Woman en general tuvo una recepción positiva y el entusiasmo por la historia de la amazona fue suficiente para que Warner Bros diera luz verde a la realización de la secuela. Sin embargo, después del estreno de la cinta original de 2017, no fueron pocos los que tuvieron reparos con su final y en particular con todo el asunto del villano en el tercer acto de la cinta.

En ese sentido, aunque esas críticas no fueron suficientes para mermar las expectativas de cara a Wonder Woman 1984, en una reciente entrevista Patty Jenkins reveló que tampoco estaría completamente conforme con el final de la primera película.

De acuerdo a la directora, la conclusión que vimos de Wonder Woman no era lo que ella había planificado y Warner Bros la obligó a cambiar esa propuesta a última hora.

“El final original de la primera película también era más pequeño, pero el estudio me hizo cambiarlo en el último minuto”, dijo Jenkins a IGN. “Entonces, siempre ha sido un poco fastidioso que eso es lo único de lo que la gente habla porque acepté y le dije al estudio que no teníamos tiempo para hacerlo, pero era lo que era. Terminé amándolo, pero no era el final original de la película“.

Pero Jenkins dice que en Wonder Woman 1984 consiguió hacer las cosas a su modo y darle a Diana el final que planificó originalmente.

“Esta vez, ¿sabes lo que me encantó? Me encanta que tenga (acción y una escala más pequeña) al final”. señaló. “Tenemos efectos visuales, una gran batalla en la que me sumergí y me divertí mucho ejecutando y con la que me sentí muy satisfecha. Pero, en última instancia, el final de la película es mucho más pequeño. Eso fue muy, muy divertido”.

“Sin spoilers, hay todo tipo de cosas que están sucediendo, pero fue muy divertido darle forma de una manera diferente”, concluyó la directora.

¿Será mejor la última parte de Wonder Woman 1984 que la conclusión de la película original? Tendremos que esperar hasta que la nueva película se estrene en Latinoamérica para averiguarlo, algo que por ahora debería suceder después del debut de la cinta en Estados Unidos durante este 25 de diciembre.