Pese a las polémicas, Ezra Miller habría participado del reciente rodaje adicional de The Flash

Desde comienzos de este año Ezra Miller ha estado en el foco de la polémica debido a diversas acusaciones y conflictos legales que lo involucran directa o indirectamente. Pero aunque se ha reportado que el intérprete estaría circulando por Estados Unidos armado y con temor de una supuesta persecución en su contra y que incluso habría estado inubicable para una corte, ahora nuevas informaciones sostienen que Miller recientemente participó de un rodaje para Warner Bros.

Concretamente en un artículo sobre el panorama actual de las películas de DC desde The Hollwyood Reporter señalaron que el desarrollo de la película de The Flash ha seguido durante los últimos meses y que pese a todas las polémicas, “Miller participó en el rodaje adicional programado regularmente durante el verano”.

Por supuesto, el plazo al que se refiere The Hollwyood Reporter es el verano estadounidense que abarca desde junio hasta septiembre. De hecho, el reporte dice que el actor habría filmado para The Flash antes de ser acusado de robo en Vermont durante el pasado 7 de agosto.

En estos minutos no está claro qué filmó Miller para la película de The Flash, pero este rodaje adicional sería parte estándar de la producción y la participación del actor en esa instancia “aparentemente (fue) sin incidentes”. Todo mientras que las pruebas de audiencia habrían sido positivas para la producción dirigida por Andy Muschietti (IT).

Actualmente el estreno de The Flash está programado para junio de 2023, pero aunque el CEO de Warner Bros Discovery planteó que la película efectivamente llegará a los cines, por ahora no está claro si esa fecha de lanzamiento se mantendrá porque “el estudio está evaluando todas las opciones”.

Después de todo, lanzar una película donde el protagonista principal ha estado envuelto en tantas polémicas como Miller no es sencillo y mientras días atrás se generaron dudas considerables sobre la salud mental del actor que ha interpretado a Barry Allen desde Batman v Superman, este jueves Rolling Stone puso sobre la mesa otro antecedente que podría complicar al intérprete porque aparentemente la Policía de Vermont estaría preocupada de que Miller este “protegiendo el paradero” de una madre y sus hijos que se estaban alojando en su granja y están siendo buscados con motivo de una orden de atención de emergencia que exige el retiro de los niños del cuidado de la madre y su salida del hogar argumentando temor a su seguridad.