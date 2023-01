Prepárense para el tráiler de Evil Dead Rise con un espeluznante teaser

Si su objetivo es comenzar este año con una buena dosis de terror, entonces será mejor que comiencen a prepararse para este miércoles porque Warner Bros anunció que este 4 de enero lanzará el primer tráiler de Evil Dead Rise.

De la mano de un breve pero espeluznante teaser, el estudio confirmó que mañana debutará el primer adelanto de la nueva película de Evil Dead que fue dirigida por Lee Cronin (The Hole in the Ground).

En Evil Dead Rise no volveremos a ver a Ash Williams, sin embargo, su sinopsis promete una aventura inquietante de la mano de la historia de un par de hermanas y los hijos de una de ellas que descubrirán “un libro misterioso en las profundidades” de su edificio y como consecuencia deberán pelear con peligrosos demonios capaces de poseer a las personas.

Sin más preámbulos, puedes ver el teaser de Evil Dead Rise aquí:

Evil Dead Rise se estrenará en abril.