Rachel Zegler será la protagonista de la precuela de Los Juegos del Hambre

Sumen a la precuela de Los Juegos del Hambre al listado de películas protagonizadas por Rachel Zegler que llegarán al cine durante los próximos meses. Siguiendo la participación de la actriz en West Side Story de Steven Spielberg y sus próximas apariciones en Shazam! Fury of the Gods y el live-action de Blancanieves, ahora se reveló que Zegler será la co-protagonista de The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes.

En esa adaptación de la novela homónima de Suzanne Collins, Zegler encarnará a Lucy Gray Baird, la tributo del Distrito 12 cuyo camino eventualmente se cruzará con el joven Coriolanus Snow, quien a su vez será interpretado por Tom Blyth.

“Cuando lees el libro de Suzanne, la inteligencia emocional, la agilidad física y la voz de canto ferozmente poderosa y determinada de Lucy Gray brillan. Rachel encarna todas esas habilidades: es la elección perfecta para nuestra Lucy Gray”, dijo Nathan Kahane, presidente de Lionsgate Motion Picture Group (vía THR).

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes obviamente será una precuela de la saga principal de Los Juegos del Hambre y será dirigida por Francis Lawrence en base a un guión de Michael Lesslie. En estos minutos el estreno de The Ballad of Songbirds and Snakes está planificado para el 17 de noviembre de 2023 en Estados Unidos.