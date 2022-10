Rumor: El proyecto de Nova de Marvel Studios sería un especial como Werewolf by Night

Cuando se reveló que Marvel Studios estaba trabajando en un proyecto centrado en Nova no se detalló si esta nueva iniciativa de la compañía detrás de los Vengadores sería una serie o una película. Pero aunque hasta ahora los responsables del MCU no han dicho nada al respecto, una nueva opción se añadió para el posible formato de esa apuesta.

De acuerdo al portal Cosmic Circus, el proyecto de Nova de Marvel Studios no sería una serie ni una película, sino que se trataría de un nuevo especial de la compañía como el reciente Werewolf by Night y el próximo especial navideño de los Guardianes de la Galaxia.

Este tipo de contenidos conocidos como “presentaciones especiales” supuestamente serían algo que Marvel Studios querría potenciar tras el debut de Werewolf by Night y en un reporte anterior el mismo portal indicó que Marvel Studios estaría “buscando desarrollar más de este tipo de presentaciones especiales en el futuro. Pero, a diferencia de Werewolf By Night y GOTG Holiday Special, estos especiales no están necesariamente vinculados a días festivos particulares”.

Es decir, que el proyecto de Nova supuestamente sea un especial no implicaría necesariamente que su trama esté vinculada a Halloween, Navidad o alguna otra festividad.

Pero por ahora este es un rumor que no está confirmado y mientras se sabe que Sabir Pirzada (Moon Knight) será guionista del proyecto, los detalles de su trama y protagonista (Richard Rider, Sam Alexander o ambos) aún no son revelados.