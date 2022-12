Ryan Coogler reveló nuevos detalles sobre la versión original de Black Panther 2 que planeó antes de la muerte de Chadwick Boseman

[En esta nota encontrarán spoilers sobre Black Panther: Wakanda Forever]

Poco antes del estreno de Black Panther: Wakanda Forever en noviembre de este año el director de la película, Ryan Coogler, contó que su idea inicial para la película se enfocaba en la evolución de T’Challa como líder y “profundizaba en su psique y situación” a raíz de la desaparición del personaje en Avengers: Infinity War y su regreso cinco años después en Avengers: Endgame.

Pero evidentemente aquella idea no se materializó porque debido a la muerte de Chadwick Boseman, el actor detrás de T’Challa, Coogler y el co-guionista Joe Robert Cole tuvieron que idear una nueva propuesta para la secuela de Black Panther que derivó en lo que ahora conocemos como Wakanda Forever.

En ese sentido, aunque a Wakanda Forever no le fue mal en su paso por la cartelera y hasta la fecha ha recaudado más de $789 millones de dólares a nivel mundial, naturalmente sigue existiendo curiosidad respecto a cómo habría sido Black Panther 2 con Boseman.

Si bien evidentemente gran parte de la cinta habría sido distinta porque en última instancia mucho de Wakanda Forever giró en torno a la muerte de T’Challa, ahora el propio Coogler reveló un elemento que estaba presente en las dos versiones de la cinta: el hijo de T’Challa y Nakia.

Como recordarán en la escena de mitad de créditos de Black Panther: Wakanda Forever se estableció que T’Challa y Nakia tuvieron un hijo que ahora vive como la ex-espía en Haití bajo el nombre Toussaint. Bueno, según Coogler en su propuesta inicial para la secuela de Black Panther, Toussaint y Nakia también vivían en Haití sin T’Challa, pero todo ocurría debido al chasquido de Thanos que hizo desaparecer al Rey de Wakanda y la mitad del universo.

Así, la historia de esa versión de Black Panther 2 arrancaba cuando T’Challa regresaba e intentaba conectarse con su hijo que creció sin él.

“Era: ‘¿Qué vamos a hacer con The Blip?’ Ese era el desafío. No se parecía en nada a lo que hicimos. Iba a ser una historia de padre e hijo desde la perspectiva de un padre, porque la primera película había sido una historia de padre e hijo desde la perspectiva de los hijos”, explicó Coogler en una conversación con The New York Times.

“En el guión, T’Challa era un padre que había tenido una ausencia forzada de cinco años de la vida de su hijo. La primera escena era una secuencia animada. Escuchas a Nakia hablando con Toussaint. Ella dice: ‘Dime lo que sabes sobre tu padre’. Te das cuenta de que él no sabe que su padre era Black Panther. Nunca lo conoció, y Nakia se volvió a casar con un tipo haitiano. Luego, pasamos a la realidad y es la noche en que todos regresan del Blip. Ves a T’Challa conocer al niño por primera vez”, añadió. “Luego avanza tres años y él es esencialmente padre compartido. Teníamos algunas escenas locas para Chad, hombre. Nuestro nombre en clave para la película era ‘Vacaciones de verano’, y la película trataba sobre un verano que el niño pasa con su padre. Para su octavo cumpleaños, hacen un ritual en el que salen al monte y tienen que vivir de la tierra. Pero algo sucede y T’Challa tiene que ir a salvar el mundo con su hijo de la mano. Esa era la película”.

De acuerdo al director, en esa propuesta Namor también era el antagonista central y Val, el personaje de Julia Louis-Dreyfus, era incluso más relevante que en Wakanda Forever.

“Val era mucho más activa. Básicamente era un conflicto a tres bandas entre Wakanda, Estados Unidos y Talokan. Pero todo era principalmente desde la perspectiva del niño”, indicó el director.