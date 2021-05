Seth Rogen insiste en que George Lucas creía que el mundo iba a acabar en 2012

Seth Rogen nuevamente sacó a la palestra a una vieja anécdota que involucra a George Lucas. En una reciente conversación con el podcast de Conan O’Brien, el actor reiteró que una vez fue parte de una reunión en la que el creador de Star Wars dejó en claro que el mundo llegaría a su fin en 2012.

“[Después de que nos contó sus teorías] Hicimos una broma: si tienes una nave espacial para escapar de la Tierra, ¿podemos conseguir un asiento en esa cosa? Y él dijo, ‘No’. Eso me hace pensar que no estaba bromeando porque, si tú estabas bromeando, simplemente dirías ‘Sí’ ... Pero, no, él dijo, ‘No’. Hasta el día de hoy, estoy confundido y acosado por esa historia“, explicó Rogen.

Esta no es la primera vez que menciona al incidente. De hecho, en una entrevista de 2011, Rogen ya contó a esta rara anécdota que se gestó durante una reunión que tuvo con Steven Spielberg.

“George Lucas se sienta y habla seriamente durante unos 25 minutos sobre cómo cree que el mundo terminará en el año 2012, de verdad. Él lo piensa. Habla de las placas tectónicas y todo el tiempo Spielberg pone los ojos en blanco, como, ‘Mi amigo nerd no se calla, lo siento’“, rememoró Rogen a NME.

Las palabras de Rogen surgen además porque la historia es parte de su nuevo libro, llamado “Yearbook”, en el cual incluyó una serie de ensayos. Y como parte de un perfil con la revista GQ, Rogen ya había explicado que la teoría de George Lucas involucraba a algo no menor. El director creía que “como mínimo, todo lo que está al oeste de la falla de San Andrés pronto se hundiría en el océano”.

El actor también agregó que le consultó a Lucas si realmente creía que el mundo iba a terminar en 2012. “Sé que va a suceder ... es ciencia. Y sé ciencia”, habría dicho Lucas.

Obviamente todo es una mera broma. En 2011 un representante de Lucasfilm respondió ante todas las consultas que surgieron por este tema. . “George no hablaba en serio cuando habló del fin del mundo en 2012, pero cree firmemente que el mundo es plano, que Stonehenge fue construido por extraterrestres y que el sol gira alrededor de la Tierra”, bromearon a Wired.

No obstante, más de un fan recordará que George Lucas vendió Lucasfilm en 2012. En octubre de 2012. Justo antes de que el calendario del año terminase. Pero al menos como ya sabemos el mundo no se terminó como planteaban algunas teorías y, para bien y para mal, Star Wars pasó a nuevas manos.