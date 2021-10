ShadowHawk regresará en 2022 de la mano de la celebración por los 30 años de Image Comics

ShadowHawk es uno de los primeros personajes que debutó bajo el amparo de Image Comics, por lo que resulta sorprendente que la creación de Jim Valentino sea parte de los planes para la celebración por los 30 años de esa editorial.

Si bien aún no hay muchos detalles respecto a lo que implicará la conmemoración de las tres décadas de Image Comics, recientemente Valentino compartió a través de Facebook un dibujo para un especial que aparentemente será publicado con motivo de ese hito.

“Ya no dibujo muy a menudo, pero cuando lo hago todavía me las arreglo para estropearlo como un rey. Esta es una portada del especial del 30 aniversario de ShadowHawk del próximo año. Hoy parecía un día apropiado para publicarlo, ya que es un homenaje al primer cómic de Image. Con todas las disculpas a Rob Liefeld”, escribió Valentino junto al diseño que no solo contempla a ShadowHawk, sino que también incluye a otros personajes que se han presentado bajo el amparo de Image Comics como Spawn, Witchblade, Invincible, Badrock y Savage Dragon.

Es decir, aunque aún no hay nada establecido, esto apunta a que de una forma u otra ShadowHawk regresará en 2022. De hecho, en los comentarios de su publicación Valentino reafirmó que este especial de ShadowHawk contará con historias a cargo de un artista que aún no es revelado.

ShadowHawk debutó en las páginas de Youngblood #2 en 1992 y por ende es uno de los primeros personajes de Image, la editorial establecida en hace 29 años.