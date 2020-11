Sharon Carter también sería una fugitiva en The Falcon and The Winter Soldier

Después de Capitán América: Civil War la mayoría de los personajes que tomaron partido por el Capitán América y se rehusaron a firmar los Acuerdos de Sokovia quedaron en calidad de fugitivos. Así, pese a que los eventos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endagme dejaron en suspenso ese conflicto ante la amenaza de Thanos, parece que la persecución contra algunos aliados del Cap volverá a reanudarse en la próximas entregas de Marvel Studios.

Tengan en cuenta que particularmente The Falcon and The Winter Soldier se centrará en las aventuras de Sam Wilson y Bucky Barnes, quienes obviamente terminaron como fugitivos tras Civil War, y la serie también contará con la participación de Sharon Carter, la sobrina de Peggy Carter que aparentemente también entrará en conflicto con las autoridades del MCU.

Y es que, si bien Sharon Carter no pasó por lo mismo que Bucky, Sam y compañía, parece que la historia de la serie llevará a la ex- agente de S.H.I.E.L.D y la CIA a formar parte de la lista de los más buscados o al menos eso es lo que anticipa una imagen del merchandising de la serie.

Como el supuesto estado de fugitiva de Sharon Carter aún no se ha confirmado no hay antecedentes de lo que podría llevar al personaje a esa situación. Por lo tanto, más allá de su breve colaboración con el Cap en Civil War, se podría especular que los planes de Estados Unidos para instalar a un nuevo Capitán América que no es Falcon podrían entrar en juego. Pero hasta ahora eso son solo especulaciones.

Antes de la pandemia, The Falcon and The Winter Soldier pretendía llegar a Disney Plus en agosto de este año, pero ahora la serie tiene una fecha concreta para su debut.