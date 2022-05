Shawn Levy, productor y director de Stranger Things: “Esta es por lejos la temporada más grande”

Este 27 de mayo, tras una espera de casi tres años, finalmente se concretará el retorno de Stranger Things con el lanzamiento de su cuarta temporada.

Un retorno que presentará una historia en la que el grupo de amigos está disperso en Estados Unidos, ya que a pesar de que la acción principal sigue sucediendo en el pueblo de Hawkins, otro foco está en California. Lo anterior tuvo como catalizador la aparente muerte de Jim Hopper al final de la temporada anterior, pero tal y como se ha dejado claro, el policía sobrevivió, fue capturado por los militares de la Unión Soviética y se mantiene encarcelado en una dura cárcel de Siberia.

Ante esa base de historia, el equipo conducido por los creadores y directores de la serie, los hermanos Duffer, expandirá el alcance del Mundo del Revés, presentando a una nueva criatura que acecha a los jóvenes de la ciudad y comete terribles actos de violencia, lo que desencadena una nueva investigación, más trabajo en equipo y, por supuesto, peligros que se expandirán a todo el mundo, ya sea por lo que tiene que enfrentar Eleven, las vivencias de Hopper y todo lo que sucede en Hawkins.

Y de cara al estreno, el productor ejecutivo Shawn Levy, quien también se encarga de dirigir nuevamente dos episodios de la serie, abordó en una entrevista cedida por Netflix la propuesta, el desafío y lo que más le atrajo de ser parte de la serie.

Como alguien que ha trabajado en la serie desde el inicio, ¿Qué crees que hace tan especial a Stranger Things y qué es lo que más te emociona de esta temporada?

De lo que más habla la gente acerca de Stranger Things es del género y la mitología. Eso es fenomenal, pero creo que lo especial de Stranger Things es que combina siempre el campo visual con el personaje y esta cuarta temporada no es la excepción. Es por lejos la temporada más grande. Estamos rodando en múltiples países, hay una gran cantidad de acción y efectos especiales. Está mucho más allá incluso de Stranger Things 3, que tampoco fue pequeña. Como siempre, el gran poder de los hermanos Duffer basa todo el espectáculo en el personaje; personajes que ahora, años después, son queridos globalmente. Y para esta temporada agregamos varios más que estoy seguro serán muy queridos también.

Mencionaste el rodaje en múltiples países. ¿Cómo fue la experiencia de filmar en Lituania?

Es una locura, porque tuvimos un inicio muy modesto. Era una serie que nadie conocía acerca de un monstruo interdimensional y un montón de niños, ambientada en los ochenta. Nadie sabía si existiría un público para ella. Y, ahora, estar filmando en Lituania algunos años después es algo que solo se puede hacer gracias a los fans que acogieron la historia. Es un gran regalo para los hermanos Duffer y para mí como guionistas, porque, en esencia, todo lo que soñaron ellos, lo podemos entregar ahora. Y eso es gratificante.

Como productor ejecutivo, ¿qué fue lo que te atrapó de Stranger Things desde el principio?

Esta serie era distinta, diferente desde el principio, porque Dan Cohen, que trabaja conmigo en mi compañía, 21 Laps, trajo el guion y me dijo: «Deja todo lo que estás haciendo y lee esto». Y antes de terminar el primer guion, ya sabía que quería ser parte de este proyecto. No sabía cuál sería mi función ni papel, pero sí, que lo que necesitaran estos hermanos, ese sería mi trabajo, eso era lo que iba a hacer.

Cuando leí aquel guion, lo que sentí de inmediato fue querer avanzar rápido en la historia, o sea, acercarme al punto central que es lo que inspiran los proyectos de los Duffer. Y, por sobre todo —y esto es todavía nuestro ADN—, al gran poder de los Duffer para combinar el género con el personaje. Aunque la gente quiera hablar de las referencias, de que está ambientada en los ochenta y de los elementos de género de Stranger Things, la magia y lo distintivo de la serie se basa en estos personajes. Eso es lo que nos motiva a volver, y eso hace que nos encante. Todos los que trabajamos en Stranger Things somos fans de la serie. Es un trabajo difícil, con horarios extenuantes y agotadores. Pero cuando te gustan las historias que cuentas, te sientes afortunado de contarlas.

La apuesta aumenta para cada temporada. Stranger Things 3 fue más grande y épica que las primeras dos temporadas. ¿Qué podemos esperar de Stranger Things 4?

Me da risa cuando te refieres a la escala de la temporada 3. Si crees que fue grande, vas a ver la temporada 4 y pensarás que la 3 fue solo algo peculiar. Para cada temporada, se intensifica la escala y el alcance. Los Duffer y yo somos cineastas, y nuestros gustos son cinematográficos. Cuando le vendimos Stranger Things a Netflix hace cinco años, la presentamos como una película de ocho horas. Y así es como hemos operado desde entonces. La temporada 3 explotó en escala, y la 4 lo hará aún más; sin embargo, lo que más me enorgullece es que añadimos escala y complejidad, pero no sacrificamos al personaje.

¿De qué manera la temporada 4 de Stranger Things es la más ambiciosa hasta ahora?

La temporada 4 es sin duda compleja, porque nunca habíamos hecho una temporada en múltiples locaciones. Nunca habíamos filmado la serie en otros estados, en otros países; esta es la primera vez. He dirigido doce películas, pero aquí sentado, te puedo decir que esta es complicada. Creamos una serie simple acerca de un chico llamado Will Byers que había desaparecido, y ahora es mucho más que eso.

Los sueños cinematográficos de los hermanos Duffer se han vuelto mucho más ambiciosos. Es nuestra labor como productores, directores y creativos buscar la manera de alcanzar esa visión. Sin ir demasiado lejos, puedo afirmar que lo que soñaron nos tiene boquiabiertos. Ha sido divertido crecer juntos como grupo. En la pantalla, vemos a los chicos que han madurado, han crecido y han evolucionado. Fuera de pantalla, nosotros, los productores y el equipo de producción, también hemos tenido que crecer, madurar y evolucionar en cómo percibimos la serie y la ejecutamos.

¿Qué se siente volver a dirigir el tercer y cuarto episodio esta temporada, como siempre lo has hecho hasta ahora?

Siempre dirijo el tercer y cuarto episodio, y como hemos tenido suerte de esa forma, ni los hermanos Duffer ni yo hemos querido cambiar el ritmo. Como director de Stranger Things, vengo a este set cada día con dos motivos que me llenan completamente de entusiasmo: uno es que me encanta mi trabajo, es increíble, lo disfruto todos los días, y el otro es que me encanta este contenido.

Honestamente, vengo como alguien que se siente afortunado de poder dirigir estos guiones que, para mí, todavía tienen esta mezcla perfecta de comedia, emoción y una inquietante y creciente oscuridad. Hago imágenes más oscuras que las que he hecho en mis películas. Por eso, me gustan el tercer y cuarto episodio, y no sé si sería el director idóneo para el quinto, sexto o séptimo. Entonces, ya sean las luces navideñas en la temporada 1 o la nube del Desuellamentes que consume a Will Byers en la temporada 2 o la pelea del sauna de la temporada 3, me siento afortunado, porque mis episodios siempre me permiten usar habilidades distintas. El entusiasmo y la sensación de privilegio me trae a trabajar lleno de energía todos los días, y creo que los actores lo perciben.

Stranger Things 4 se estrenará este viernes 27 de mayo con la presentación de sus primeros 7 episodios. En julio serán lanzados los últimos dos, incluyendo un último episodio que durará más de 2 horas.