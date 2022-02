SNK confirma los primeros personajes DLC de The King of Fighters 15

Aún no se lanza The King of Fighters XV, pero como ya es habitual, ya se anunciaron los primeros personajes descargables que tendrá el juego de peleas. Es así como desde SNK dieron a conocer seis luchadores, dos equipos que llegarán tras el lanzamiento del juego.

El primer equipo DLC corresponderá a Team Garou, y llegará en marzo del 2022 al juego, y estará compuesto por Rock Howard, Gato y B. Jenet. Luego le seguirá en mayo el Team South Town, compuesto por Geese Howard, Billy Kane y Ryuji Yamazaki.

Tras la llegada de estos dos equipos, se espera que otros dos, aún si anunciar, lleguen en algún punto del año.

The King of Fighters XV actualmente cuenta con más de una treintena de luchadores anunciados y llegará el próximo 17 de febrero a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series y PC.