Sony reemplazará a Warner Bros como el nuevo socio de la productora Legendary

Warner Bros ya no será el estudio encargado de distribuir las películas producidas por Legendary. Después de un período de colaboración con ese estudio que duró desde 2018, ahora Legendary se asoció con Sony Pictures.

Según reporta Deadline, como el nuevo socio de Legendary, Sony tendrá que promocionar y distribuir todas las nuevas apuestas para el cine de Legendary a nivel mundial (con excepción de China). No obstante, esto no implica que Dune: Parte 2 o Godzilla vs Kong 2 cambiarán de estudio porque Legendary completará sus compromisos previos con Warner Bros.

Legendary comenzó a evaluar su distanciamiento con Warner Bros en agosto de este año y Sony habría sido elegido como el nuevo socio de la compañía por su compromiso con los estrenos en el cine. En ese sentido, es importante destacar que las relaciones entre Warner Bros y Legendary se tensionaron debido al estreno simultaneo en cines y HBO Max (Estados Unidos) que el estudio estableció para todos sus título de 2021, incluyendo a un par de producciones de la compañía.

En ese sentido, como Sony no tiene un streaming propio, este sería un nuevo trato provechoso para Legendary porque aunque Sony se encargará de la distribución televisiva y lanzamientos hogareños, Legendary tendrá la última palabra en la distribución en el streaming.

“Es una rara oportunidad asociarnos de esta manera mutuamente beneficiosa con verdaderos profesionales, que están completamente alineados con nuestro compromiso cinematográfico y nuestra visión para este negocio”, dijeron Josh Greenstein y Sanford Panitch, presidentes de Sony Pictures Motion Picture Group. “La brillantez creativa y el poder de Legendary son enormes y esperamos llevar su trabajo a los cines de todo el mundo”.