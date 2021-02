South Park abordó el tratamiento abusivo de los medios a Britney Spears en 2008

South Park es una serie que se caracteriza por tomar fenómenos de la contingencia y plasmarlos en su historia como sátiras o parodias marcadas por su particular humor. En ese sentido, tal y como sucede con Los Simpson, no es extraño que South Park anticipe o aborde temas que eventualmente se convierten en lo más comentado.

Así, durante los últimos días no han sido pocas las personas que han recordado a la serie a propósito de Framing Britney Spears. Después de todo, mientras ese nuevo documental ofrece un crudo relato sobre los efectos de la presión mediática en la vida de la intérprete de “Womanizer”, en 2008 South Park ya había hablado de ese tema en su propio estilo.

En el marco de su temporada número 12, South Park presentó a un episodio llamado “Britney’s New Look”. Dicho capítulo comenzaba anunciando con un especial de prensa que Britney había llegado a la ciudad de Stan, Kyle, Cartman y Butters.

Pero las cosas no quedan allí y en el noticiero no dudan en invadir la privacidad de la cantante y armar todo un escándalo porque orinó sobre una chinita.

Las acciones de Britney fueron captadas por un sujeto que ganó cientos de dólares por fotografiarla, por lo que los chicos deciden ir hasta el hotel donde está hospedando la cantante para obtener una foto aún más escandalosa y ganar dinero fácil.

Pero al llegar al hotel los amigos descubren que no solo los únicos con ese propósito y decenas de paparazis también quieren fotografiar a Spears.

No obstante, Stan, Kyle, Cartman y Butters finalmente idean un plan y se hacen pasar por los hijos de la cantante para obtener una fotografía.

En su habitación Britney está devastada por las críticas a su foto orinando y cuando descubre que los chicos solo se estaban haciendo pasar por sus hijos con el fin de obtener otra foto, se da cuenta que nunca podrá tener un momento de paz y se dispara.

Eventualmente se revela que Spears sobrevivió a su intento de suicidio, pero eso no basta para que la dejen en paz. El especial del noticiero llamado “Britney Watch” continúa con sus reportes, los paparazis siguen apareciendo y su equipo solo la rescata para llevarla al estudio a que trabaje y grabe un nuevo disco.

Pero pese a que Britney evidentemente no está bien (la falta la mayoría de su cabeza), las críticas a su cuerpo, actuaciones e inteligencia continúan hasta que llega un punto donde Stan y Kyle no soportan más el trato que sufre la cantante y deciden ayudarla a escapar al Polo Norte.

El plan de Stan y Kyle fracasa ante el inmenso interés que existe en la intérprete de “Oops!... I Did It Again” y, en un giro muy al estilo de South Park, Kyle se entera que todo esta presión mediática es parte de un plan para reemplazar los sacrificios humanos que se realizaban en el pasado para las cosechas.

De acuerdo a South Park, los estadounidense no quieren apedrear directamente a las personas y optaron por elegir a sus ídolos (en particular a mujeres jóvenes y bonitas) para presionarlos con revistas y fotos luego de ensalzarlos. Todo con el propósito de que eventualmente esas estrellas se maten.

“Britney’s New Look” concluye mostrando la muerte de Britney producto de esa presión y planteando que Miley Cyrus (Hannah Montana) será la próxima estrella en ser sacrificada en una práctica que ahora cuenta con Stan y Kyle abordo pese a lo que vivieron con Spears.

Este episodio fue emitido en 2008, cuando la responsable de “...Baby One More Time” estaba saliendo de algunos de sus peores días en materia de acoso mediático, y claramente refleja que la presión que sufrió la cantante no era algo que pasaba desapercibido en esa fecha.

No obstante, “Britney’s New Look” no marcó un punto de inflexión en el trato a Spears y recién este 2021 tuvo que llegar el documental Framing Britney Spears para que se hablara más sobre el tema y las reflexiones sobre el trato a la cantante que el movimiento Free Britney venía planteando tiempo atrás tomaran aún más fuerza.