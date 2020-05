Spock volverá a protagonizar una serie de televisión con Star Trek: Strange New Worlds

A partir de la exitosa recepción de la precuela Star Trek: Discovery, la cadena CBS seguirá extendiendo la última frontera con una nueva serie.

Star Trek: Strange New Worlds nos devolverá al territorio del U.S.S. Enterprise, presentando las aventuras de la legendaria nave, claro que con lo que sucede antes de la llegada de Kirk.

La serie presentará así a los extraños nuevos mundos que visitarán el Capitán Spike, Spock y Número Uno mientras exploran la galaxia a bordo del NCC-1701.

El tramo de tiempo para esas aventuras es bastante extenso, ya que el primer episodio de la serie original estableció que Spock estuvo al mando de Pike durante “11 años, cuatro meses y cinco días”.

Además, tras su participación en la segunda temporada de Discovery, los actores Anson Mount, Ethan Peck y Rebecca Romij comandarán esta nueva travesía.

CBS All Access será la plataforma de lanzamiento de Strange New Worlds en Estados Unidos, pero no está confirmado si Netflix (Discovery) o Amazon Prime Video (Picard) se harán cargo de su distribución en el resto del mundo.