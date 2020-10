Star Wars: The High Republic presenta a sus Padawans

A medida que se acerca la llegada de The High Republic, la nueva era en la que se situará Star Wars, cada vez vamos conociendo más detalles sobre esta, y ahora a través del sitio oficial de Star Wars, es que dieron a conocer a los Padawans que se sumarán a la saga.

Cabe recordar que The High Republic se sitúa 200 años antes de la trilogía original, presentando una nueva época, y nuevos personajes. Entre los que se sumarán al universo, se encuentran un Padawan Wookie llamado Burryaga, y según señala Charles Soule, autor de Light of the Jedi, "Burryaga es uno de los pocos wookiees que viajan desde los frondosos bosques de Kashyyyk para estudiar en los ornamentados pasillos del Templo Jedi en Coruscant”.

A la vez, sobre sus habilidades detalla que “Si bien es hábil con su sable de luz de dos manos, es la capacidad natural y sin esfuerzo de Burryaga de sentir las emociones de los demás lo que lo distingue de otros miembros de la orden”. Finalmente menciona que el wookiee estudia con el Maestro Jedi Nib Assek, quien aprendió Shyriiwook para educar más adecuadamente a su alumno en los caminos de la Fuerza.

Otros de los Padawans dados a conocer corresponden a Reath Silas, Bell Zettifar y Lula Talisola, sobre esta última, que aparecerá en “is all about the Jedi Order”, el escritor Daniel José Older, señala que “no puede esperar para ser nombrada Caballero y quiere ser la mejor Jedi que haya existido. Además de ser increíble y la mejor de su clase con un sable de luz, es leal y compasiva y cuida de sus dos mejores amigos, Farzala y Qort”.

Reath Silas, por su parte aparecerá en la novela Into the Dark de Claudia Gray, quien apunta que "Reath ha tenido un aprendizaje algo privilegiado porque su maestra, Jora Malli, es miembro del Consejo Jedi. Eso significa que ha pasado mucho más tiempo en Coruscant, en reuniones diplomáticas elevadas y ese tipo de cosas, por lo que la frontera será una gran transición para él ", agregando que “Reath está aprendiendo de lo que realmente está hecho”.

Finalmente, sobre Bell Zattifar, quien también aparecerá en Light of the Jedi, Charles Soule señala que "es aprendiz del legendario Loden Greatstorm y espera sobrevivir a la experiencia”, según agrega "él y su maestro están actualmente estacionados en un Puesto de Avanzada Jedi en el mundo mineral de Elphrona, en lo profundo del Borde Exterior, donde trabajan para mantener la paz y difundir la luz ".