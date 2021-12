Steam lanza ofertas con motivo de los The Game Awards 2021

Durante la noche de este jueves finalmente se llevarán a cabo The Game Awards 2021, y con motivo de la realización del evento es que desde Steam lanzaron una serie de ofertas, incluyendo a los títulos que se encuentran nominados en las diferentes categorías.

Es así, como juegos como It Takes Two, Deathloop, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Resident Evil 8: Village, Life is Strange: True Colors, y Back 4 Blood se encuentran con diferentes descuentos.

The Game Awards se llevará a cabo a las 21:30 hora de Chile, y junto con la premiación de los mejores juegos del año, se esperan una gran cantidad de anuncios.

Entre lo que se ha anticipado, es que The Lord of the RIngs: Gollum será uno de los juegos presentes, a la vez que desde Xbox anunciarán cuatro títulos que se sumarán al Game Pass en día uno en PC.

Puedes revisar los diferentes descuentos en el siguiente enlace.