Superman desaparecerá y Batman tendrá que frenar una invasión extraterrestre en un nuevo cómic de DC

De acuerdo a los fanáticos más acérrimos de Batman, el vigilante de Gotham es capaz de derrotar a cualquier rival y vencer a cualquier amenaza solo con un poco de tiempo de preparación y su ingenio. Pero durante el próximo mes de mayo un nuevo cómic volverá a poner a prueba esa noción bastante exagerada sobre las capacidades de Bruce Wayne.

Esta semana DC Comics anunció a Batman: Fortress, su nuevo cómic enfocado en el hombre murciélago que será escrito por Gary Whitta (Rogue One: A Star Wars Story, The Book of Eli) y dibujado por Darick Robertson (The Boys, Transmetropolitan).

Pero aunque Batman: Fortress se sumará al largo listado de cómics que DC publica mes a mes con Batman en el título, esta historia quiere diferenciarse con una propuesta que no solo involucrará extraterrestres (que no son algo inusual en el Universo DC), sino que también incluirá la desaparición y revelación de algunos secretos de Superman.

Según el anuncio de DC, la trama de Batman: Fortress arrancará “cuando una nave alienígena desconocida entra en la atmósfera de la Tierra, interrumpiendo el poder y las comunicaciones globales y sumiendo al planeta en el caos”. Pero aunque lo natural en ese escenario sería que Superman comandara la respuesta planetaria, el Último Hijo de Krypton estará desaparecido y Batman tendrá que liderar al resto de la Liga de la Justicia para “contrarrestar la amenaza alienígena”.

En ese contexto, la promesa de Batman: Fortress es que después de hacerse cargo de la situación en Gotham el Caballero Oscuro se trasladará a la Fortaleza de la Soledad para dirigir las acciones contra los extraterrestres. Todo mientras DC advierte que de alguna forma la trama de esta historia pondrá “patas arriba todo lo que crees que sabes sobre Superman”.

Batman: Fortress será una serie limitada de ocho números y su primera entrega será publicada en mayo.