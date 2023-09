Taika Waititi aún no habría terminado el guion de su película de Star Wars

Taika Waititi es uno de los directores que se encuentra tras las próximas películas de Star Wars, sin embargo, el director aún no habría terminado el guion de su filme, la cual se supone sería la próxima película que recibiría la franquicia.

En el marco del Tribute Awards del Festival Internacional de Cine de Toronto, es que el director apareció para honrar al director de Free Guy, Shawn Levy. En la ocasión, este mencionó la película de Star Wars planeada por Levy, así como su propio proyecto mencionando que “A diferencia de mí, esperemos que logre terminar su guion para eso”.

Con esto, es que incluso se sospecha que el proyecto podría estar estancado.

Cabe recordar que con anterioridad Taika Waititi fue consultado sobre los diferentes proyectos cinematográficos de Star Wars que iniciaron y luego fueron abandonados, ante lo cual señaló que podría pasarle a cualquiera.

“Podría pasarme a mí. Y creo que el Taika hace 10 años estaría muy asustado y nervioso ante la perspectiva de eso. Pero si no está bien, no está bien. Si no está listo, no está listo. Con Star Wars, no quiero apresurarme. Es algo a lo que no me gustaría simplemente lanzarme y no sentir que es única, que es mi película y tiene sentido. Porque eso sería un desastre. Estoy escribiendo en este momento. Así que haré todo lo posible para tener una idea que a todos les encante”.