Tasha Huo escribirá la película de Red Sonja

La película de Red Sonja lleva varios años en desarrollo y aunque aún no logra concretarse, parece que cada vez está más cerca de convertirse en una realidad.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, durante esta semana Tasha Huo se sumó al equipo de desarrollo de Red Sonja con la misión de escribir el guión de esta historia. Huo es una guionista que también está involucrada en proyectos como The Witcher: Blood Origin y la serie animada de Tomb Raider de Netflix, y en esta oportunidad trabajará junto a Joey Soloway, quien estará a cargo de la dirección de la nueva película.

“He amado a Red Sonja desde siempre y me siento muy honrada de ayudar a guiar su historia y comenzar este viaje cinematográfico. No podría haber un momento más grandioso en nuestro mundo para la forma en que Red Sonja ejerce el poder y su conexión con la naturaleza y nuestro planeta”, dijo Soloway en una declaración recogida por THR. “Es una heroína antigua con una vocación épica, y traducir eso a la pantalla es un sueño hecho realidad para mí como cineasta. No puedo esperar para colaborar con Tasha en esta visión”.

Por su parte, Huo expresó su entusiasmo en Twitter escribiendo: “¡Estoy haciendo una cosa! Estoy muy agradecida de poder escribir para dos íconos de acción femeninos rudos y mis héroes personales”.

La película de Red Sonja se está desarrollando bajo el amparo de Millennium, una compañía que planearía vender a este reinicio de fantasía en el European Film Market (EFM) durante la próxima semana.

En ese sentido, todo apunta que aunque este proyecto lleva años sin despegar y se vio afectado por las denuncias contra Bryan Singer, actualmente está avanzando a un ritmo más acelerado e incluso el casting para la película estaría “programado para comenzar de inmediato”, según THR.