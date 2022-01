The Batman podría consolidarse como la película más larga del caballero oscuro hasta ahora

Cada vez queda menos para el estreno de The Batman por lo que probablemente muchos fanáticos y están comenzando a trazar sus planes para ver la nueva película del hombre murciélago. Pero si ustedes son de esas personas que siempre tienen andan con el tiempo justo o no pueden pasar mucho tiempo sin ir al baño, probablemente querrán considerar la duración de The Batman antes de planificar su vista al cine.

Después de todo, aunque Warner Bros todavía no realiza un anuncio oficial, un nuevo reporte sostiene que The Batman se extendería por cerca de tres horas.

Esta información fue descubierta por el sitio Comicbook en una página de IMAX para Australia y concretamente establece que The Batman duraría 176 minutos. Es decir, la película que marcará el debut de Robert Pattinson como Batman tardaría 2 horas y 56 minutos en contar su historia.

Si bien con eso The Batman está lejos de ser la película más larga de la historia y tampoco se queda con el cetro de la adaptación de cómics más extensa (recuerden Zack Snyder’s Justice League y Avengers: Endgame), cabe señalar que con esa cifra la apuesta dirigida por Matt Reeves podría posicionarse como la película más larga de Batman hasta la fecha superando a las 2 horas y 45 minutos que dura The Dark Knight Rises.

Por lo tanto, aunque esta información no está comprobada y por ahora solo habría sido sustentada por otros supuestos reportes, probablemente querrán considerar esto a la hora de elegir sus bebidas y snacks para ver The Batman en el cine a partir del próximo 3 de marzo.