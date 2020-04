The Boys ya habría sido renovada para una tercera temporada

A pesar de que la segunda temporada aún no ha sido estrenada, desde el portal The Cinema Spot aseguran que The Boys ya tendría asegurada una tercera temporada.

La segunda temporada de la serie ya fue grabada, y su post-producción se ha llevado a cabo de forma remota a raíz del coronavirus.

En tanto, tras la buena recepción de la crítica y el impulso que significó la primera temporada de la serie para sumar más suscriptores a su plataforma de streaming, no sería raro que Amazon ya haya aprobado la realización de más episodios. Este es probablemente su caballito de batallas en términos masivos.

Al mismo tiempo, también surgieron los títulos de los episodios de la segunda temporada, aunque se desconoce cuál será el orden.

Los títulos en cuestión son: “The Big Ride”, “Proper Preparation and Planning”, “Nothing Like It In The World”, “Over The Hill With The Swords of A Thousand Men”, “We Gotta Go Now”, “The Bloody Doors Off”, “Butcher, Baker, Candlestick Maker” y “What I Know”.

Por ahora no se ha dado a conocer una fecha para el retorno de The Boys a Amazon Prime Video, aunque su showrunner, el productor y guionista Eric Kripke, ha prometido elementos aún más retorcidos para la segunda temporada.