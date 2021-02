“The Mother Box Origins”: Vean el nuevo clip del Snyder Cut de Justice League

Cada vez queda menos para el estreno del Snyder Cut de Justice League, por lo que durante este sábado se dio a conocer un nuevo e intrigante avance de la película.

En el marco del IGN Fan Fest se reveló un nuevo clip de Justice League llamado “The Mother Box Origins”. Como pueden deducir, este adelanto se enfoca en aquellas piezas de tecnología que usualmente están vinculadas a los personajes de Apokolips. Pero, en lugar de mostrar secuencias de acción con Darkseid y compañía, este nuevo vistazo a la película de Zack Snyder consiste en una secuencia animada por computador que presenta a los héroes del equipo titular en esos dispositivos. Todo al ritmo de la canción “Time” de Tom Waits.

En ese sentido, el clip incluye acercamientos a Superman, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg y The Flash que no solo evocan a la historia de esos personajes sino que también hacen referencia a otros elementos como la iconografía religiosa que tanto le gusta a Snyder.

“Hice bocetos de todo esto. Hay un millón de aster eggs en allí, y si vas a mirar hay historias en las que había estado trabajando, si la película hubiera continuado o si miras las historias pasadas, hay un montón de pequeños detalles en allí para todos“, explicó Snyder. “Realmente vale la pena echarle un vistazo lento porque es muy divertido, y creo que para los fanáticos es realmente un placer”.

Sin más preámbulos, puedes ver este nuevo avance del Snyder Cut de Justice League aquí:

La versión de Justice League de Zack Snyder se estrenará el 18 de marzo y recientemente se detalló que estará disponible en Latinoamérica a través de varias plataformas.