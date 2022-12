Todo es posible en el tráiler de Champions, la nueva comedia deportiva protagonizada por Woody Harrelson

En marzo del próximo año se estrenará Champions, una nueva comedia deportiva protagonizada por Woody Harrelson en el rol de un entrenador de basquetbol que, tras una serie de problemas, es asignado por una corte para entrenar a un equipo de personas con capacidades intelectuales diferentes.

A partir de ahí, siguiendo la lógica de las películas deportivas, el entrenador comienza no solo a agarrarle cariño a sus jugadores, sino que también a darse cuenta de que puede conducirlos por un desafío deportivo para el que creía que no estaban capacitados.

Dirigida por Bobby Farrelli, quien no se ponía detrás de cámara para una película desde la secuela de “Una Pareja de Idiotas”, este es un remake de una película española y su elenco cuenta con la participación de Ernie Hudson (Los Cazafantasmas), Kaitlin Olson (It’s Always Sunny in Philadelphia) y Cheech Marin.

Vean el tráiler a continuación.