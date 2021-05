Tom Cruise devolvió sus tres Globos de Oro en medio de las criticas a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood

La reciente controversia entorno a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA, por sus siglas en inglés) tiene una nuevo capítulo y es que después de que compañías como Netflix y Amazon Studios anunciaran que cortarán relaciones con la organización detrás de los Globos de Oro hasta que consolide sus prometidas reformas, ahora Tom Cruise decidió devolver los premios que le habían otorgado.

Según recogen portales como Deadline y Variety, Cruise regresó los tres Globos de Oro que ha ganado durante su carrera y corresponden al premio a Mejor Actor que ganó por Jerry Maguire (1996), el premio al Mejor Actor que ganó por Born on the Fourth of July (1989) y el premio al Mejor Actor de Reparto que ganó por Magnolia (1999).

Por ahora no hay una declaración de Cruise respecto a la devolución de sus premios, sin embargo, el movimiento del actor fue revelado casi en paralelo al anuncio de NBC respecto a los Globos de Oro 2022.

Siguiendo la polémica en torno a la falta de diversidad y comportamientos en la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, el canal estadounidense informó que no emitirá la próxima ceremonia de los Globos de Oro.

“Seguimos creyendo que la HFPA está comprometida con una reforma significativa. Sin embargo, un cambio de esta magnitud requiere tiempo y trabajo, y creemos firmemente que la HFPA necesita tiempo para hacerlo bien. Como tal, NBC no transmitirá los Globos de Oro 2022”, sentenció la declaración del canal (vía The Wrap).

Durante los últimos años los Globos de Oro no han estado libres de polémica, sin embargo, recientemente esos premios y la organización que los respalda generaron una nueva oleada de críticas y reacciones por parte de distintas figuras de la industria del cine debido a un reportaje de Los Ángeles Times. En ese sentido, los movimientos de NBC y Cruise podrían estar solo al principio de un fenómeno más extenso.