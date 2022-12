Un conversación con Jamie Flatters y Bailey Bass sobre la nueva generación Na’vi en Avatar: El Camino del Agua

Uno de los elementos más relevantes de Avatar: El Camino del Agua tiene relación con el aspecto generacional de su historia. Como la secuela está situada más de una década después de los sucesos de la primera película, la familia de Jake Sully inevitablemente se instala como uno de los componentes clave, presentando a la prole del guerrero conocido como Toruk Makto.

Pero ese componente generacional se enfoca también a otros aspectos de la cultura Na’vi, ya que la historia traslada a la acción hasta las costas de Pandora para presentar a una nueva tribu llamada Metkayina, compuesta por Na’vi que han evolucionado de forma particular para desplazarse a través del mar.

En ese sentido, Mouse conversó brevemente con el actor Jamie Flatters, quien interpreta a Neteyam, el primogénito de Jake Sully, y Bailey Bass, quien por su parte interpreta a Tsireya, la buceadora experta que es hija del líder de los Metkavina.

¿Qué significa para ustedes ser un Na’vi?

Jamie Flatters: ¿Qué significa?

Bailey Bass: Oh, creo que significa tener un nivel de espiritualidad más alto que los humanos solo pueden comprender cuando se convierten en un Na’vi. Realmente creo que Jake se convirtió en un Na’vi.

Jamie Flatters: Eso fue perfecto, creo que lo dijiste de forma perfecta.

¿Y cómo trabajaron para interpretar no a un humano, sino que a un alien?

Bailey Bass: Bueno, sí, son aliens, pero no lo veo como algo en que o es ser humano o es extraterrestre, ya que siento que un alien es algo que viene de algo que no está aquí. Cuando pensamos en aliens, pensamos en el espacio exterior [hace ruidos de extraterrerestres], pero aunque son aliens y estamos en otro planeta, al final del día los Na’vi son seres que sienten todas las emociones que siente un humano o quizás muchas más y tienen esta necesidad de proteger a su familia de la misma forma en que lo hace la gente. Y es por eso que la gente puede ir a las películas y disfrutar la película.

En términos de la historia, sus personajes nacieron después de la gran batalla de la primera película. ¿Cómo los define eso? ¿Son hijos de la guerra?

Jamie Flatters: Sí, son hijos de la guerra, al menos en la familia Sully. La guerra es una parte muy importante de la historia de su padre., así que está muy arraigado en su entendimiento, por lo que creo que si los niños tienen la desafortunada experiencia de crecer en la guerra, definitivamente eso te hace crecer más rápido y ver los males del mundo antes de tu tiempo y antes de que tuvieses que hacerlo.

Bailey Bass: No recuerdo quién fue el que hizo esta pregunta durante los ensayos, pero le preguntamos a Jim [Cameron] sobre qué tan conscientes están de la guerra los Metkayina y nos explicó que si estás en Australia mientras algo sucede en Estados Unidos, podrías saberlo, pero no es algo que te afecta directamente, así que diría que Tsireya y los Metkavina no son productos de la guerra, pero esta haya la forma de encontrarlos e incluirlos en ella.

Finalmente, en esta película hay más tribus Na’vi. ¿Cómo lo hicieron para hacerlas diferentes?

Bailey Bass: Los Na’vi son producto de su ambiente y cómo los Metkavina están rodeados de agua, necesitan saber cómo nadar, así que tienen estos lentes que cubren sus ojos y los protegen de que el agua dañe sus ojos, pueden ecualizar rápido y tienen aletas en sus brazos, tienen una cola más fuerte, y por eso mismo el color de su piel es un poco diferente. Y creo que eso es todo, pero espero que todo eso sea muy emocionante de experimentar para las audiencias.

Avatar: El Camino del Agua ya está disponible en cines.