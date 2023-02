Un perrito abandonado busca venganza en el tráiler de Strays

Una misión de venganza marcada por el humor es el hilo conductor del primer tráiler de Strays, la nueva comedia sobre perros de Universal.

Strays es una película dirigida por Josh Greenbaum (Barb and Star Go to Vista Del Mar) que se centrará en la historia de Reggie (Will Ferrell), un perrito que cree que su dueño realiza un complicado juego con él, pero en realidad está intentando abandonarlo.

Así, cuando el humano llamado Doug (Will Forte) consigue abandonar de una vez por todas a Reggie, este no solo tendrá que acostumbrarse a vivir como un perro callejero, sino que con la ayuda de otros canes que conocerá en la calle se embarcará en una misión de venganza contra su ex-dueño.

Pero no crean que el viaje de Reggie será triste, porque junto a Bug (Jamie Foxx), Maggie (Isla Fisher) y Hunter (Randall Park) el perro vivirá una serie de aventuras que involucrarán desde alcohol y hongos alucinógenos hasta un “amorío” con objetos de jardín.

Puedes ver el tráiler de Strays aquí:

Strays se estrenará el 9 de junio en los cines de Estados Unidos.