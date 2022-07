Un rumor dice que Penn Badgley sería uno de los candidatos para interpretar a Reed Richards en el reinicio de Los Cuatro Fantásticos

Desde que Marvel Studios utilizó el escenario de la Comic-Con de San Diego en 2019 para confirmar que estaba trabajando en un reinicio cinematográfico de Los Cuatro Fantásticos se ha especulado sobre los actores que deberían o podrían encarnar a la nueva versión live-action de la Primera Familia de Marvel.

Por supuesto, durante años han quienes han clamado para que Emily Blunt y John Krasinski sean los encargados de plasmar a Sue Storm y Reed Richards. No obstante, mientras la actriz ha descartado esa opción y todo apunta a que el cameo del actor como Mr. Fantastic en Doctor Strange in the Multiverse of Madness solo fue un guiño a los fanáticos, ahora un supuesto reporte pondría sobre la mesa algunos de los nombres que Marvel Studios aparentemente estaría considerando para regresar a Los Cuatro Fantásticos al cine.

Si bien esta información ha sido recogida por portales como Inverse, cabe señalar que se originó en el foro 4chan por lo que no solo hay que considerarla como un rumor, sino que también hay que tomarla con mucha cautela ya que perfectamente podría ser descartada por una fuente más confiable.

Pero, con esas consideraciones, este reporte reafirma que Krasinski no volvería como Reed Richards para la película y que Marvel Studios estaría buscando actores entre 20 y 30 años para encarnar a los personajes centrales.

En ese sentido, Penn Badgley (You) sería uno de los principales candidatos para interpretar a Reed. Todo mientras que otros acores como Logan Lerman (The Perks of Being a Wallflower), Freddy Carter (Shadow and Bone), Melissa Benoist (Supergirl), Callan McAuliffe (The Walking Dead), Natalia Dyer (Stranger Things) y Jharrel Jerome (Moonlight) estarían en consideración para otros papeles. Y Simon Baker (The Mentalist) estaría en la mira para el rol del villano, aunque en el reporte no se detalla si será o no Doctor Doom, algo particularmente llamativo ante otros rumores recientes del MCU.

Según este rumor, hasta el momento no se habría presentado ninguna oferta formal ante esos actores por lo que no habrían acuerdos ni nada por el estilo. Además la búsqueda de un director seguiría en pie porque Bryce Dallas Howard (The Mandalorian) no estaría en carrera.

Tengan en cuenta que además aunque un rumor separado postuló que Steven Spielberg habría sido una opción para dirigir la película, ese supuesto reporte fue descartado rápidamente.

“Noticias impactantes para todos: He escuchado que el rumor increíblemente inverosímil de que Steven Spielberg dirigirá el reinicio de Marvel Studios de Los Cuatro Fantásticos, eso no es del todo cierto. ¡Lo siento!”, señaló el reportero Adam B. Vary de Variety.

Por ahora no hay una fecha de estreno para la nueva película de Los Cuatro Fantásticos y, si quieren confiar en este rumor, la incertidumbre sobre este proyecto no desaparecerá cuando Marvel Studios se presente durante las próximas semanas en la Comic-Con de San Diego 2022 porque, según 4chan, el casting recién comenzó y en el mejor de los casos un anuncio recién podría concretarse durante la D23 en septiembre.