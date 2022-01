Un rumor sostiene que Sony habría retrasado el estreno de Morbius debido a Spider-Man: No Way Home

Durante el martes pasado les contamos que Sony nuevamente habría retrasado el estreno de Morbius, su nueva película enfocada en los personajes de Marvel vinculados a Spider-Man.

En ese minuto no se detalló por qué Sony habría tomado esa decisión, sin embargo, ahora un nuevo rumor sostiene que todo sería debido a Spider-Man: No Way Home.

Pero no crean que se trata de planes para un crossover ni nada por el estilo, porque el reporte de ViewerAnon sostiene que todo tendría que ver con la recaudación de la cinta más reciente de Spidey.

“Le pregunté a un amigo de Sony sobre la demora de Morbius y él jura que es porque No Way Home tuvo un rendimiento superior (y sigue desempeñándose bien) tanto que cambiar Morbius al siguiente trimestre hace que las cosas se vean mejor en los balances de la empresa”, indicó el filtrador.

Es decir, Sony no quiso estrenar Morbius este mes de enero como había planificado previamente para aprovechar que su primer trimestre de 2022 ya lucirá bien debido a Spider-Man: No Way Home.

Hasta la fecha Spider-Man: No Way Home ha recaudado $1,380 millones de dólares a nivel mundial según cifras de Box Office Mojo, por lo que aunque esta información no está confirmada perfectamente podría ser un motivo.

Morbius ahora se estrenará este 1 de abril.