Una broma del reinicio de los Animaniacs molestó a los fanáticos de Johnny Depp

La semana pasada la nueva serie de los Animaniacs finalmente se estrenó en Estados Unidos y, fiel al estilo que hizo tan populares a Yakko, Wakko y Dot, el programa arrancó burlándose de sí mismo.

Así, en una parte de esta nueva entrega, los graciosos hermanos cantaron una canción sobre el amor de Hollywood por los reinicios, secuelas y remakes.

Pero lo que perfectamente podría hacer quedado como un comentario sobre la falta de originalidad de Hollywood que propició el propio regreso de la serie, rápidamente dio pie a una polémica con los fanáticos de Johnny Depp.

Y es que, si bien el actor nunca es mencionado en la canción sobre los reinicios, algunos seguidores del protagonista de Piratas del Caribe consideraron que un afiche que figura en la secuencia sería un comentario de Warner Bros. sobre el conflicto del actor con Amber Heard.

Como podrán ver en el siguiente video, en una parte de la canción Yakko se acerca a dos afiches de películas falsas. La primera cinta se llama “Johnny 2: Telling Lies” (“Johnny 2: Diciendo mentiras”) y supuestamente es protagonizada por Johnny Depp, quien aparece en el póster con una tijera en sus manos.

Todo mientras el segundo póster, que aparece a propósito de la idea de concretar precuelas cuando las secuelas no funcionan, muestra a un bebé con una bolsa de dulces y se titula “Johnny: The Beginning” (“Johnny: El comienzo”).

Así, algunos fans de Depp interpretaron esto como una burla al actor que recientemente fue despedido de la saga Animales Fantásticos por las acusaciones de su ex-esposa, Amber Heard. Y es que los fanáticos no solo creyeron que Warner Bros estaba usando a los Animaniacs para acusar a Depp de mentir sobre la situación con Heard, sino que también señalaron que el estudio estaba mofándose sobre lo que pasó con el dedo del actor.

“¡¿¡¿¡¿Qué carajo?!?!?! Esto es de una nueva cosa de Animaniacs que por cierto es propiedad de Warner Bros y parece estar representando a Johnny Depp como un mentiroso sosteniendo un par de tijeras que implican violencia”, escribió una usuaria de Twitter. “¿¿Quieren fingir que WB no ha tomado partido aquí? Que se jodan. Que se jodan a todos”.

“Estoy completamente conmocionado por la forma en la que Warner Bros se burló de Johnny Depp y su historia de abuso en su nuevo programa de los Animaniacs. Esto absolutamente repugnante. ¿Dónde está su humanidad?”, señaló otra persona.

E incluso hay quienes ya iniciaron peticiones al respecto.

No obstante, cabe señalar que aunque los responsables de los Animanicas no han dado una versión oficial al respecto, la producción de la serie arrancó bastante tiempo antes de que los detalles del caso de Deep y Heard salieran a la luz. Y, como algunos usuarios han señalado, los pósters además parecen una referencia al video infantil “Johnny Johnny Yes Papa”.

Tengan en cuenta que parte de la letra de esa canción específicamente dice la frase “Telling lies” y todo gira en torno a unos dulces.

Pero claro, aquí el factor del contexto es clave para entender la molestia y la interpretación de los fanáticos. Después de todo, los Animaniacs están estrechamente ligados a Warner Bros y ese estudio recientemente despidió a Deep de la franquicia de Animales Fantásticos.