Una famosa locación de Star Wars finalmente aparecería en la serie de Obi-Wan

Obviamente la serie de Obi-Wan tendrá a Tatooine como uno de los escenarios principales de su trama. Después de todo, esta nueva producción de Star Wars estará ambientada entre los eventos de Revenge of The Sith y A New Hope por lo que claramente Kenobi estará vigilando al pequeño Luke Skywalker en su exilio en el planeta de los dos soles.

Pero si ya no quieren ver más de Tatooine debido a la preponderancia que ese planeta ha tenido en las últimas producciones de la saga espacial, un nuevo reporte podría ayudarlos a incrementar su entusiasmo por la serie.

Tengan en cuenta que mientras ya se confirmó que Obi-Wan: Kenobi presentará a un nuevo planeta llamado Daiyu, ahora un reporte de Star Wars News sostiene que esta producción comandada por Deborah Chow podría marcar el debut en pantalla de un sitio que hasta ahora solo ha sido mencionado en el canon de la franquicia.

Por supuesto, nada de esto está confirmado, pero a continuación podrían encontrar spoilers de Obi-Wan: Kenobi.

De acuerdo a Star Wars News, durante el tiempo que la serie de Obi-Wan pasará en Tatooine, veremos a nada más ni nada menos que Anchorhead, el sitio que Luke Skywalker menciona durante una de sus primeras interacciones con Kenobi en Star Wars (1977).

Hasta la fecha Anchorhead no ha aparecido en ninguna serie o película del canon de Star Wars, pero este rumor sostiene que la presencia de aquel lugar en Obi-Wan Kenobi fue tanteada por el tráiler más reciente ya que en el segmento que se vería al Jedi intentando pasar desapercibido en un transporte para civiles, precisamente estaría camino a ese lugar.

En cuanto a cómo lucirá Anchorhead, Star Wars News dice que sería “más que un simple centro de transporte local, y que el punto focal de la ciudad en sí es una estación de transporte más grande de lo que se concibió inicialmente”. De hecho, Anchorhead contaría con una gran torre de control de tráfico aéreo y sería comparada el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles

Tengan en cuenta que cómo luzca Anchorhead en la serie será muy importante ya que quedaría así para el resto de narraciones de Star Wars considerando que lo más cerca que hemos llegado hasta ahora de ese sitio es Tosche Station, pero ese lugar está en las afueras de Anchorhead.

Finalmente, aunque el reporte de Star Wars News no dice nada respecto a qué hará Obi-Wan en Anchorhead, un rumor paralelo del sitio Making Star Wars señala que Kenobi se reuniría con el Owen Lars en ese lugar.

Obi-Wan Kenobi se estrenará el 25 de mayo.