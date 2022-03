Una inquisidora y el regreso de Ewan McGregor marcan las primeras fotos de Obi-Wan Kenobi

Todavía no tenemos un tráiler, pero ya no tendrán que seguir sobrellevando su espera por la serie de Obi-Wan Kenobi de la mano del primer póster y el video promocional del programa. Después de todo, durante este miércoles y mediante el portal EW, Lucasfilm y Disney Plus dieron a conocer las primeras fotos de la producción enfocada en el querido Jedi.

Por supuesto lo más llamativo de estas imágenes tiene que ver con el retorno de Ewan McGregor como Kenobi siguiendo su trabajo en las precuelas de Star Wars. Pero la serie de Obi-Wan estará ambientada después de los eventos de Revenge of the Sith, por lo que su trama nos presentará a un Kenobi escondido y en el exilio.

De hecho, McGregor aseguró que “encontramos a Obi-Wan al comienzo de nuestra historia bastante destrozado, desesperanzado, golpeado y un tanto entregado”.

En ese sentido, mientras en una de las imágenes Kenobi tiene un amigo animal, como pueden apreciar en el resto de las fotos está solo, meditando y observando situaciones que aun no son reveladas.

Si bien inicialmente Star Wars planteó que Obi-Wan no hizo mucho más que observar a Luke durante su exilio en Tatooine, a través de los años los cómics, libros y series animadas de la franquicia han expandido esa noción. Así, aunque no está claro qué aproximación tomará esta serie aquel material previo, no deja de ser llamativo que una de las fotos incluya a Joel Edgerton como el Tío Owen.

Y si se están preguntando quién es la mujer junto al tío de Luke, tenemos que contarles que ella es nada más ni nada menos que una Inquisidora llamada Reva, quien será interpretada por Moses Ingram.

Los inquisidores son personajes que surgieron con el establecimiento del Imperio y básicamente su trabajo es cazar a los Jedi que sobrevivieron la Orden 66. En ese sentido, Reva trabajará con el Gran Inquisidor y Darth Vader.

“Comparten un objetivo común del lado oscuro”, comentó Ingram sobre la dinámica de su personaje con ellos. “Están en el mismo equipo”.

Con los inquisidores confirmados, los rumores comienzan a tomar fuerza, pero por ahora solo podemos recordar que la serie de Obi-Wan Kenobi llegará este 25 de mayo a Disney Plus y, aparte de lo anticipado por estas imágenes, incluirá a Hayden Christensen como Anakin Skywalker/Darth Vader. Todo mientras su trama no se desarrollará solo en Tatooine y Obi-Wan viajará a un planeta llamado Daiyu.