Una nueva película de The Rocketeer está en desarrollo para Disney Plus

Treinta años después del estreno de la película dirigida por Joe Johnston, Disney finalmente estaría trabajando en una nueva cinta de The Rocketeer.

De acuerdo a Deadline, la Casa de Mickey Mouse está desarrollando a The Return of the Rocketeer, una nueva cinta de The Rocketeer que pretende estrenarse a través de Disney Plus.

The Return of the Rocketeer no será un remake de la cinta de 1991 y Deadline precisa que “tendrá una directiva creativa completamente nueva” y particularmente se enfocará en la historia de “un aviador retirado de Tuskegee que asume el papel del Rocketeer”.

El guión de The Return of the Rocketeer estará a cargo de Ed Ricourt (Now You See Me). Todo mientras la producción estará en manos de David y Jessica Oyelowo mediante su compañía Yoruba Saxon.

Hasta ahora esta película no cuenta con un director, pero el reporte sostiene que el propio David Oyelowo (Selma) podría convertirse en el protagonista de este proyecto.

The Return of the Rocketeer se está desarrollando bajo el amparo del equipo live-action de Disney con miras a un estreno en el streaming de la compañía.