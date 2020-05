Valorar lo esencial: Vean el corto de Martin Scorsese sobre su cuarentena

En la realización que llevó a cabo para la BBC, Martin Scorsese explicó cómo ha estado viviendo la cuarentena a raíz del COVID-19, el efecto que ha tenido en su vida y trabajo, estableciendo un escenario en el que también ha valorado el poder salir de la vorágine de la preparación de su próxima película, para disfrutar una cosa esencial: el tiempo.

Recuperando clásicas películas que hablan sobre el aislamiento, como “El Hombre Equivocado” de Alfred Hitchcock y el drama carcelario “Fuerza Bruta”, recalcó que las circunstancias lo han forzado a valorar lo esencial: la gente que amas y poder estar junto a ellos durante el mayor tiempo posible.

En base a eso, Scorsese recordó lo que le dijo el director Abbas Kiarostami la última vez que se vieron durante una cena en la ciudad de Lyon: “No hagas nada que no quieras hacer”

“Él sabía, lo entendió, Uno no puede depender del tiempo; uno nunca lo sabe. Así que en definitiva ese tiempo debe valer, inclusive si es solo existiendo. Si solo es estar viviendo, respirando, si es que puedes en estas circunstancias”, agregó Scorsese.

Vean el corto dividido en tres partes a continuación.

En el material, Scorsese explicó que el estar aislado le entregó “un sentido de libertad, porque no puedes hacer nada más”. Y aunque no sabe cuánto tiempo más estará encerrado, tiene la esperanza de que iniciará las filmaciones de su película Killers of the Flower Moon junto a Leonardo Di Caprio y Robert De Nirto, aunque desconocé cómo será ese proceso tras los efectos del COVID-19.