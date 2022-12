Warner Bros ya descartó una propuesta para Man of Steel 2 pero aún no tomaría una decisión definitiva sobre el proyecto

Pese a que después del estreno de Black Adam todo apuntaba a un retorno de Henry Cavill como Superman en las películas de DC, con el paso de las semanas el panorama se ha complicado y en este momento nuevamente hay varias dudas sobre qué sucederá con esa versión del kryptoniano para el cine.

En ese sentido, siguiendo las informaciones que indican que Warner Bros todavía no tomaría una decisión respecto al cameo del Superman de Cavill en The Flash, un nuevo reporte abordó el estado de Man of Steel 2.

Como recordarán en octubre de este año se reveló que Man of Steel 2 finalmente estaría tomando impulso. No obstante, después de reportes que advertían que Cavill todavía no sellaba un acuerdo para esa cinta, ahora Deadline sostiene que el proyecto aún sigue sin una luz verde oficial.

Concretamente en su repaso por el panorama actual de las películas de DC el portal Deadline dice que Michael De Luca y Pam Abdy, los jefes de Warner Bros. Motion Pictures, fueron quienes aporbaron el cameo de Cavill como Superman en Black Adam “para darle a la película oscura un suspenso estimulante y emocionante”. De Luca y Abdy no estarían arrepentidos de esa decisión y efectivamente habrían considerado seguir con las aventuras de esa versión de Kal-El por lo que antes de que James Gunn y Peter Safran fueran nombrados como CEOs de DC Studios escucharon propuestas para Man of Steel 2.

Según Deadline, De Luca y Abdy “escucharon una propuesta del productor de Man of Steel, Charles Roven, y un escritor” para una secuela de la película de 2013 que presentó a Cavill como Superman. No obstante, a los ejecutivos no les gustó esa idea y decidieron que era mejor esperar por los planes que están trazando Gunn y Safran.

En ese sentido, Deadline dice que pese a que Man of Steel 2 “nunca recibió luz verde” ni llegó a sumar un director antes de la administración Gunn-Safran por ahora su realización seguiría “siendo un espacio abierto hasta que el estudio escuche una mejor propuesta”. Tengan en cuenta que este reporte no menciona el interés que el director de The Flash, Andy Muschietti, habría expresado por ese proyecto y que The Hollywood Reporter mencionó en su artículo sobre la cancelación de Wonder Woman 3.

Por lo tanto la posibilidad de Man of Steel 2 no estaría completamente descartada pero su avance dependerá de lo que se decida para el futuro de las adaptaciones de DC Comics. Un plan que el propio James Gunn reconoció que difícilmente dejará a todos satisfechos pero que según Deadline no tendría animosidades particulares respecto a las versiones de la Liga de la Justicia del Snyderverse. De hecho el reporte dice que aunque los cameos de Aquaman, Wonder Woman y Superman en The Flash seguirían generando debates al interior del estudio, por ahora se buscaría considerar el desempeño en taquilla de la cinta de Barry Allen y Aquaman and the Lost Kingdom. Todo mientras que el estudio no querría que Gal Gadot deje el papel de Wonder Woman.

The Flash con o sin Henry Cavill se estrenará en junio de 2023, pero Aquaman and the Lost Kingdom con su estreno en diciembre del próximo año será la última película antes de la nueva etapa de DC para el cine.

