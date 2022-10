Man of Steel 2 con Henry Cavill finalmente estaría en la mira de Warner Bros

[En esta nota encontrarán spoilers de Black Adam]

El próximo año se cumplirá una década desde que Man of Steel llegó a los cines, pero al parecer los fanáticos de la versión de Superman de Henry Cavill no tendrán que celebrar ese hito solo con recuerdos de la película dirigida por Zack Snyder. Después de todo, The Hollwyood Reporter reveló que Man of Steel 2 finalmente estaría en la mira de Warner Bros.

Pese a que durante años Warner Bros no quiso comprometer un retorno de Cavill después de lo que fue la versión cinematográfica de la La Liga de la Justicia, parece que las cosas habrían cambiado de la mano de la nueva administración del estudio ya que The Hollywood Reporter señala que un “proyecto que esencialmente sería Man of Steel 2 está siendo producido por Charles Roven y actualmente se encuentra en la búsqueda de escritores”.

Por ahora no hay nadie vinculado a la película que seguiría la historia de aquella versión de Clark Kent que se presentó en 2013, pero Warner Bros anhelaría a alguien como Christopher McQuarrie (Mission: Impossible-Fallout) aunque por ahora no habría un contacto formal con ese cineasta.

Si bien Warner Bros aún no anuncia con bombos y platillos el regreso del Superman de Cavill, este reporte se da en el contexto del estreno de Black Adam y después de que el propio Dwayne Johnson asegurara que los jefes anteriores de DC no querían Cavill continuara como el Hombre de Acero.

En ese sentido, The Hollywood Reporter explica que Walter Hamada habría sido quien no quería que Cavill regresase como parte de su apuesta por dejar atrás al denominado “Snyderverse”. No obstante, ante la negativa de ese ejecutivo La Roca acudió a los mandamases de Warner Bros Pictures, Michael De Luca y Pam Abdy, quienes finalmente le dieron la luz verde al cameo que marcará la escena post-créditos de Black Adam.

Pero aunque aquella secuencia pretende tantear una inminente batalla entre Superman y Black Adam, actualmente no hay nada asegurado en ese frente y solo se estaría planeando una continuación de Man of Steel.