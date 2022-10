La administración anterior de DC no quería que Black Adam incluyera el comentado cameo de un héroe según Dwayne Johnson

[Esta nota incluye un spoiler de Black Adam]

Todavía faltan varios días para que Black Adam finalmente llegue a los cines, pero como una importante escena de la película ya se filtró Dwayne Johnson dejó los rodeos y finalmente está hablando sobre cómo consiguió aquella aparición de un importante personaje de DC en su debut como Teth-Adam.

Si bien en redes sociales ya se filtró aquel momento de Black Adam y también pueden deducir su contenido en base a rumores anteriores, tenemos que advertirles que a continuación abordaremos una llamativa revelación de la nueva película de DC por lo que será mejor que no sigan leyendo si quieren guardar la sorpresa para el cine.

spoiler

Siguiendo un montón de rumores al respecto, tras la premiere de Black Adam finalmente se confirmó que la película efectivamente contempla el regreso de Henry Cavill como Superman y esta vez el cameo post-créditos del actor incluye su rostro e incluso un diálogo que tantea una inminente lucha con el villano titular.

Durante años La Roca había indicado que un choque entre Superman y Black Adam era de su interés, pero aunque en un minuto eso parecía asegurado cuando DC y Warner Bros tenían ambiciosos planes a futuro para su franquicia de superhéroes, todo quedó en suspenso después de las complicaciones derivadas de la versión cinematográfica de la Liga de la Justicia.

En ese sentido, en una reciente conversación el canal de YouTube Narcity durante la promoción de Black Adam, Dwayne Johnson aseguró que le tomó seis años y muchas reuniones asegurar el regreso de Cavill como Superman. Y la razón de eso sería nada más ni nada menos que la administración anterior de DC.

“Hubo muchas llamadas telefónicas para conseguir llegar a esa meta, como puedes imaginar porque no era un sencillo: ‘Hey tenemos esta idea’ y ellos respondían: ‘Genial, ve a hacerlo’”, dijo Johnson al ser consultado sobre qué tuvo que hacer para concretar el regreso del Superman de Cavill. “Hubo muchas llamadas telefónicas, pero también hubo muchas reuniones, muchas reuniones cara a cara. Puedo hablarte de eso y mi equipo, Dany García y Hiram García de Seven Bucks. Podemos hablarte sobre lo apasionados que somos sobre esto y por qué sentimos que esto no solo sirve a (la historia de) Black Adam, sino que también al Universo DC más grande. Pero, más importante que eso es preocuparse por los fans. Eso es con lo que quieres partir”.

“Entonces, sí, fueron llamadas, reuniones. Pero, hombre, fueron años. Tardó seis años hacer esto. Lo diré de nuevo: seis años desde que comenzamos a hablar de esto y seguían diciendo ‘no’. Ahora ese liderazgo ya no está porque comenzamos una nueva era del Universo DC”, añadió

Obviamente La Roca no detalló quiénes eran esos ejecutivos que se opusieron al regreso de Cavill, pero probablemente los fanáticos no tardarán en sacar la cuenta considerando que 2016 era la era pre-Liga de la Justicia (edición cinematográfica) y, aunque Warner Bros Discovery sigue buscando a un nuevo jefe, Walter Hamada aún está al mando de las películas de DC en estos momentos.