Without Remorse presenta su trailer final lleno de acción

Amazon Prime presentó un trailer final para su película original Without Remorse, protagonizada por Michael B. Jordan y basada en la novela del mismo nombre de Tom Clancy, que se estrenará el 30 de abril.

La película es dirigida por Stefano Sollima (Sicario: Day of the Soldado) y es un spin off del universo de Jack Ryan centrado en el personaje de John Kelly (Jordan), un ex Navy SEAL que descubre una conspiración internacional mientras busca venganza por la muerte de su esposa.

Without Remorse fue escrita por Taylor Sheridan (Sicario, Yellowstone) y su elenco lo componen Jamie Bell, Jodie Turner-Smith, Luke Mitchell, Jack Kesy, Brett Gelman, Colman Domingo, y Guy Pearce.

Pueden ver el trailer a continuación.