Wonder Boy: Asha in Monster World presenta su jugabilidad de la mano de un nuevo tráiler

ININ Games y Studio Artdink han dado a conocer un nuevo adelanto de Wonder Boy: Asha in Monster World, en donde se puede ver el aspecto que tendrá este remake de Monster World IV de 1994 y cuenta en su equipo con gran parte de los responsables del título original.

Este proyecto que se espera que se lance en mayo próximo está siendo liderado por el creador original, Ryuichi Nishizawa, y contará con el compositor Shinichi Sakamoto, y Maki Oozora en el diseño de personajes.

Este juego llega tras el lanzamiento exitoso de Wonder Boy: The Dragon’s Trap en 2017, y que corresponde a una nueva versión de Wonder Boy III de 1989.

Wonder Boy: Asha in Monster World, saldrá el 28 de mayo para PS4, Nintendo Switch y PC.