Apura la máquina: Toyota Brasil funcionará las 24 horas para dar respuesta a la demanda regional

Toyota do Brasil informó que su complejo industrial de Sorocaba, en el Estado de São Paulo, comenzará a producir en tres turnos a partir de enero de 2022. La iniciativa tiene como objetivo aumentar la producción de los modelos Etios, Yaris y el nuevo Corolla Cross, que están siendo altamente demandados en Brasil y América Latina. Toyota añadirá así unos 450 nuevos puestos de trabajo.

En números, la decisión de operar las 24 horas en Sorocaba elevará en un 25% el volumen de producción anual, que pasará de las 122 mil unidades actuales a más de 152 mil. “Esto contribuirá a tener una mayor oferta de productos en Brasil y América Latina, que se ha visto impactada por el excelente desempeño del Corolla Cross, el primer SUV de la firma producido en Brasil y que ya es comercializado en 22 países de la región”, dice el documento de la compañía.

El proceso de contratación de mano de obra para aquel tercer turno comenzará este mismo mes. Asimismo, Toyota do Brasil detalla que así como se sumará casi medio millar de trabajadores de planta, las empresas abastecedoras de autopartes también prevén contratar unos 350 operarios adicionales.

“Trabalhamos duro para criar esse momento importante da história da Toyota no Brasil. Ele está sendo possível graças à excelente integração que fizemos com todos os públicos envolvidos nessa iniciativa – colaboradores, sindicato, fornecedores, concessionários e governo. Além disso, tenho certeza de que esses 850 empregos diretos e indiretos que serão gerados impactarão positivamente a sociedade brasileira nesse período tão delicado que todos vivemos”, afirma Rafael Chang, presidente da Toyota do Brasil.