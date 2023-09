BYD presenta el D1, el auto eléctrico más barato de Chile

BYD no detiene su expansión en Chile. La compañía de Shenzhen, líder global en producción de vehículos nuevas energías, vuelve a establecer un hito en la electromovilidad de nuestro país al anunciar el BYD D1, un modelo diseñado exclusivamente para el transporte de pasajeros.

El BYD D1, modelo que tenía algunas unidades hace un par de años y que adelantamos hace unos días su arribo, ahora fue incorporado a la segunda versión del programa “Mi taxi eléctrico”, liderado por el ministerio de Energía e implementado por la Agencia de Sostenibilidad Energética, que busca dar apoyo concreto para que dueños de taxis, taxis ejecutivos y taxis colectivos cambien su vehículo a combustión y se sumen a la electromovilidad.

“Como BYD Chile estamos orgullosos de liderar la electromovilidad en el segmento de taxis. En la primera versión de “Mi taxi eléctrico” 61 conductores cambiaron su vehículo y apostaron por uno 100% eléctrico BYD, lo que significó no solo ser sustentables, sino que han podido experimentar un ahorro significativo en operación y mantenimiento. Como compañía nos propusimos seguir expandiendo la revolución de la electromovilidad y eso se logra con cambios como los que se están atreviendo a hacer los propietarios de taxis, cambiándose de un vehículo contaminante a uno cero emisiones”, señaló Tamara Berríos, Country Manager BYD Chile

Lo interesante del programa “Mi taxi eléctrico” es que incorpora un cofinanciamiento de hasta 16 millones de pesos a los propietarios de taxis y taxis colectivos que quieran cambiar su vehículo a combustión por uno cero emisiones.

En este caso, el BYD D1 tiene un valor total de $ 29.346.539, pero los beneficiarios del programa solo deberán cancelan $13.346.538. Con esto, se convierte en el auto eléctrico más barato de Chile.

Pero el ahorro que se puede conseguir con esta mini van no es sólo con el precio. Como buen auto eléctrico, las mantenciones son más económicas, no paga permiso de circulación durante dos años (luego se va pagando de manera progresiva) y tampoco se ve afectado por restricciones vehiculares, por ende, no debe estar detenido ningún día, lo que mejora la rentabilidad. Y en cuanto al combustible, en la marca señalan que el ahorro puede llegar hasta los 5 millones.

En cuanto a capacidades, el BYD D1 diseñado para el servicio de transporte de pasajeros, cuenta con una autonomía de 400 kilómetros, además, puede recargar hasta el 80% en sólo 30 minutos.

Con un diseño que se caracteriza por una puerta corredera que permite un ingreso más simple al vehículo en espacios reducidos, también promete buen espacio interior para el confort de los pasajeros y tecnología avanzada en baterías BYD, la Blade Battery, que tiene un ciclo de vida más prolongado y cumple los más altos estándares de seguridad del mercado.