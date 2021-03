Carabineros adquiere 551 nuevos vehículos

Tras una licitación de publicada en el portal Mercado Público el 4 de septiembre del año pasado por la dirección de Logística, la empresa Comercial Automotriz S.A. (Comasa) se adjudicó el concurso público por un monto de 30 millones de dólares y será la encargada de suministrar 551 vehículos nuevos a Carabineros de Chile.

La renovación de la flota de vehículos policiales, según informó el sitio infodefensa.com, se desglosa en 288 Dodge Charger (US$ 15,2 millones), 131 Dodge Durango 4×2 (US$ 7,2 millones) y 132 Dodge Durango 4×4 (US$ 5,9 millones).

Con esta gama de modelos, la institución avanza en su plan de modernización, la cual contempla "reemplazar de manera progresiva a vehículos comerciales adaptados como radiopatrullas y furgones policiales", se precisó en el medio online.

Entre los detalles de los vehículos adquiridos, se puede mencionar que cuentas con chasis reforzado para trabajo pesado, diversos asistentes de conducción como frenos ABS, control de estabilidad, de tracción y frenado de emergencia, por nombrar algunos.

Otro detalle importante en los vehículos de Carabineros es que disponen de blindaje kevlar nivel III-A en las puertas delantes, láminas de seguridad antibalas en las superficies acristaladas, luces led para patrullaje nocturno y barras de acero antifugas en la segunda fila de asientos, la que además está acondicionada como calabozo para el traslado de personas detenidas.

El modelo más deportivo, el Charger, además agrega cámaras que graban los operativos policiales, radar de velocidad Raptor que detecta la velocidad de otros autos, lector de placas patentes y GPS.

Cabe recordar, como se indica en infodefensa.com, que en 2014 había comenzado el proceso de renovación de su flota de vehículos, con la adquisición de 30 Charger. Al año siguiente sumó 484 vehículos por un total de US$ 25,1 millones y en 2017 se agregaron otros 420 vehículos por una suma de US$ 21,7 millones.