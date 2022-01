“Chaleco” López abrió los festejos de una armada chilena que celebra en el Dakar

El Rally Dakar cerró con grandes noticias para Chile, puesto que Francisco “Chaleco” López repitió la enorme actuación del año pasado y se coronó campeón por tercer año en la clásica prueba cross-country, sumando así su tercera victoria tras las obtenidas en 2019 y 2021.

Pese a que no ganó etapas este año, la regularidad y consistencia le permitieron al tenino quedarse con la victoria en la serie T3, para Prototipos Ligeros, la más competitiva dentro de los SSV. Junto a su navegante Juan Pablo Latrach, registraron un total de 45:50′51′'en los 8.375 kilómetros recorridos entre el 1 y 14 de enero, superando por más de 50 minutos a sus escoltas, la dupla sueca de Sebastian Eriksson y Wouter Rosegaar.

Chaleco López y Juan Pablo Latrach se impusieron en los prototipos ligeros del Dakar 2022.

“Definitivamente, fue una carrera muy conservadora. Fuimos de menos a más. Esta es una carrera de resistencia donde pudimos hacer una buena navegación, no tuvimos muchos problemas, no perdimos tiempo todos los días. Esta competencia el que la gana es el que es más constante, el que tiene menos inconvenientes. Fuimos un equipo que lejos lo hizo bien, no rompimos e hicimos un buen trabajo y finalmente nos hace ser los vencedores. El año pasado fue diferente porque fuimos atacando, atacando, atacando; ahora fuimos conservando que es muy diferente, es otra forma de afrontar la competencia, pero igual la disfrutamos harto con Juan Pablo Latrach”, indicó Chaleco a su llegada a Jeddah.

En la serie Camiones, Ignacio Casale con su navegante Álvaro León y el mecánico checo Tomas Sikola, dejaron atrás los momentos amargos que los obligaron a despedirse en la tabla general y finalizaron en la tercera posición en la última etapa, el mejor registro para un camión con tripulación chilena en la historia del Dakar, con un tiempo de 1:43′42′', diferencia de apenas 1′01′' con el vencedor de la etapa, el ruso del equipo Kamaz Master, Dmitry Sotnikov.

“Queríamos irnos del Dakar con un podio en una etapa y lo logramos, así que estamos muy contentos y el equipo también. Hoy largamos desde bien atrás y con mucha tierra y terreno blando, pero la verdad es que estábamos enfocados y concentrados que hoy teníamos que hacer una carrera perfecta y así hicimos, dejamos todo en la pista y nos despedimos de este Rally Dakar con la frente sumamente en alto”, señaló Ignacio Casale.

Respecto de la prueba completa, el tricampeón del Dakar en Quads precisó que “fue un Rally Dakar sumamente especial para nosotros, con momentos muy tristes y frustrantes, pero también momentos muy buenos y felices, literal fue una montaña rusa de emociones. Partimos muy bien, luego de forma totalmente fortuita se nos incendió el camión, se trabajó día y noche para reenganchar, volvimos a la carrera y luego vinimos a fondo de menos a más mejorando día a día, así que el saldo es positivo y estamos todos muy contentos con lo obtenido y lo mostrado. Hay mucho que trabajar y conversar con el equipo, pero el próximo año sin duda estaremos nuevamente presentes y esperamos con mejores resultados que en esta edición, trabajaremos muy duro para que así sea”, concluyó Casale.

La alegría en las motos

La categoría Motos también sacó sonrisas durante la última jornada, puesto que los pilotos chilenos del equipo Honda, Pablo Quintanilla e Ignacio Cornejo, se subieron al podio, con el primer y tercer lugar, respectivamente.

FRANCK FIFE / AFP

Quintanilla salió decidido a recortar la distancia de casi siete minutos con Sam Sunderland y logró llevarse la victoria. Eso sí, no logró acortar la diferencia como esperaba, quedándose con el segundo lugar del Dakar, su mejor resultado en la competencia.

“Estoy muy contento con mi resultado. La carrera ha sido muy, pero que muy difícil y lo he dado todo. Es un buen resultado para mí con un nuevo equipo. Hemos luchado desde el principio. Ha sido duro a nivel físico y mental. Pero estoy muy contento con mis resultados durante la carrera”, comentó Quintanilla.

Otro que brilló en la Etapa 12 fue Ignacio Cornejo. El iquiqueño del equipo Honda cerró la jornada final del Dakar en la tercera ubicación y terminó sexto en la general. En el registro quedarán este año dos triunfos de etapa y dos terceros lugares.

José Ignacio Cornejo ganó su segunda etapa en el rally Dakar 2022 e ingresó al top 10 de la clasificación general de las motos. Foto: @RallyTeamHRC/Twitter.

“Finalizamos el Dakar con una buena etapa logrando el tercer lugar y avanzando al sexto en la general. Eso me ha dejado contento, además, porque no he tenido fallos, tuve un buen ritmo y estoy conforme de haber terminado bien el Dakar. Sin embargo, no así en el balance general, ya que, aunque recuperé varios puestos esta última semana, el error temprano en la carrera me condicionó al final. Creo que pude haber estado más adelante. Este año tocó sufrir, pero volveremos a intentarlo de nuevo. El equipo en general fue muy sólido y quiero felicitar a todos mis compañeros por el gran trabajo hecho durante todos estos días”, enfatizó Cornejo.

El tercer piloto nacional de mejor desempeño fue Patricio Cabrera. El coyhaiquino completó la etapa final en el 39° puesto y finalizó 38° de la general, cumpliendo su objetivo de estar entre los 40 mejores.

Crédito: Duda Bairros

“Estoy muy feliz de haber terminado el Dakar. Hoy salí con el objetivo de descontarle dos minutos al piloto que me antecedía, pero no sería fácil, ya que la especial no era muy larga. Pero dimos el máximo nuevamente y logramos descontar el tiempo para subir otro lugar en la general. Nos vamos satisfechos, di el cien por ciento y lo disfruté muchísimo. También estoy muy contento porque todos los integrantes del equipo Rieju logramos terminar la carrera; me encontré con un equipo humano y profesional de primera línea, por lo que fue un Dakar extraordinario”, expresó el coyhaiquino.

Tras la competencia, Patricio Cabrera regresará a Chile, donde los esfuerzos se concentrarán en la producción de una nueva temporada del campeonato nacional de motocross CHILE MX y en la preparación para el Rally Dakar 2023, donde espera alcanzar un hito.

“Tenemos en nuestro plan de trabajo competir la próxima edición del Rally Dakar, donde cumpliré la décima participación, hito que me permitirá convertirme en el piloto más joven en alcanzar el estatus de Leyenda. Vamos a trabajar para llegar de la mejor manera y así cumplir nuestro sueño”, cerró Cabrera.