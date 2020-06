Chevrolet detiene entregas del Onix Plus a etanol en Brasil por casos de incendio

A un mes de que Chevrolet pusiera a la venta en Brasil la nueva generación del Onix (denominada Onix Plus), la marca de General Motors ha debido detener la comercialización del sedán luego que dos unidades que utilizan etanol se incendiaran sin haber una causa externa clara. Una de ellas se prendió fuego e una fábrica de Río Grande do Sul y el otro lo hizo ya en propiedad de un cliente, quien grabó con su celular el incidente. La información es publicada por el portal brasileño Quatro Rodas.

Onix Plus

Una vez conocidos los hechos, la marca del corbatín suspendió la venta del modelo de forma indefinida e hizo circular un comunicado en su red de concesionarios. "En condiciones muy específicas de presión atmosférica, temperatura ambiente, humedad relativa y composición del combustible -condiciones combinadas poco probables-, el software de gestión del motor eventualmente puede fallar, con riesgos de daños al motor y potencial incendio", rezó el escrito que fue enviado con carácter de urgente. A quienes ya compraron una unidad, se llamó a recall.

Onix Plus

Respecto del Onix Plus a etanol incendiado en sus propias instalaciones, Chevrolet aseguró que "fue un caso aislado, causado pro un factor que no tuvo que ver con el diseño del vehículo". De todos modos no se explicó cuál fue el verdadero motivo.

En relación al auto que se incendió en Maranhão -estado del noreste de Brasil- en manos de un cliente identificado como Kleiton James, la información es aún confusa. “Sentí un ruido en la parte del motor. Algo parecido a una pequeña explosión. Paré y cuando levanté el capó vi las llamas. Solo tuve tiempo de tomar mi mochila, que estaba en el maletero. Después el incendio fue total. Compre este auto hace una semana”, contó en un diálogo con el periodista Maritonio Dantas.

Caso Onix Plus lleva a Chevrolet a la Justicia

Como consecuencia de lo anterior, Chevrolet debió explicar ante el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil su versión de los hechos. En sus descargos se señala que “los vehículos Onix Plus 2020 pueden presentar una condición defectuosa en la calibración del software, que en algunos casos puede causar fugas de aceite en el compartimiento del motor”. Se agrega que “si se produce una fuga de aceite y entra en contacto con los componentes del motor que funcionan a altas temperaturas, puede producirse un incendio”, explica Quatro Rodas.

Este modelo fabricado en Gravataí, Brasil, no se comercializa en nuestro país.