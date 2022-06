Citroën hace historia y vende en pocos minutos su edición especial My Ami Buggy

Si hablamos de récords este evidentemente es uno, la firma francesa logró una cifra histórica luego de haber comercializado 50 unidades del My Amy Buggy en tan solo 17 minutos con 28 segundos a través de su sitio web, lo que significó vender tres vehículos por cada minuto, una verdadera locura.

Nos trasladamos a fines del 2021 para recordar cuando Citroën mostró un conceptual de una estética y un enfoque algo más off-road, se trata del Ami Buggy, el cual despertó el interés de cientos de personas por lo que la firma francesa decidió hacer una edición limitada y lo hizo a través de su sitio oficial.

Copyright Maison Vignaux @ Continental Productions

Fue tal el revuelo, que 1.800 personas manifestaron su real interés por adquirir uno, pero solo 50 fueron los afortunados de poder adquirir esta particular versión exclusiva de Ami. El primer cliente que pudo realizar todo el proceso de compra y obtener este My Amy Buggy lo hizo en un tiempo récord de 2 minutos y 53 segundos.

Para quienes hayan realizado la compra deberán esperar a la segunda quincena de agosto para su respectiva entrega donde podrán elegir el lugar de entrega. Además, cada unidad tendrá su número correspondiente (del 1 al 50) y llevará su nombre.

A diferencia del tradicional Ami, estas 50 unidades denominadas My Amy Buggy tienen un estilo más playero, apuntando a la libertad y ambiente de vacaciones, con esa cabina de pasajeros abierta al exterior, sin puertas convencionales sino que puertas de tubo de metal, que le entregan un look completamente diferente. A esto se le añade, que ya no hay techo sino que solo una lona que se puede enrollar.

El Ami tradicional está presente en nueve países diferentes y dispone de 21 mil clientes en Europa desde su lanzamiento.