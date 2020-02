Conoce la historia del canadiense que alcanzó más de 1 millón de km en su Porsche 911 Turbo

Esta historia para enmarcar la protagoniza Bill MacEachern, quien en 1976 adquirió el deportivo alemán después de haber participado seis años antes en una prueba de manejo. El ahora anciano se ríe al recordar ese momento del que se cumple medio siglo. “No podía creer cuán ágil, bien hecho y preparado era el auto. Y diría que era hasta cómodo, pese a que es un vehículo pequeño y de desempeño impresionante”, cuenta rememorando ese flechazo. Pero algo faltaba para que MacEachern se decidiera por uno.

“En 1972 vi un Porsche 917/10 por primera vez. Los motores turbos eran la nueva tendencia. En ese tiempo parecían un cohete”. Años más tarde, la marca ofreció el 911 con motor turbo y entonces este entusiasta no lo dudó. Fue al concesionario de Porsche y encargó un 911 Turbo de carrocería Midnight Blue. Pensaba que no tendría otra oportunidad en la vida para comprar un deportivo. Incluso detalla que el vendedor le advirtió que el 911 era un deportivo al que había que tenerle mucho respecto. Eso era lo que buscaba este empresario.

El 911 Turbo llegó a Canadá vía aérea en mayo de 1976 como la unidad 350 salida de fábrica. “Cuando lo vi se me paralizó el corazón, pero porque pensé que se habían equivocado de color”, cuenta cuando dice haberlo percibido gris en un primer momento. Para suerte de su dueño, el 911 Turbo solo venía con un espesa capa de polvo, que tras un profundo lavado fue removida por completo.

750 mil millas en el odómetro

Desde que se puso al volante de este tracción trasera de motor turbo de 3.0 litros (desarrolla 234 caballos) y caja manual de cuatro cambios, MacEachern ha completado 750 mil millas, unos 1.116.000 kilómetros. “En las últimas cuatro décadas he conseguido muchos clientes de mi empresa de limpieza de alfombras y cada vez que uno me llama me pongo feliz. Eso significa que tengo que visitarlo y manejar mi Porsche, ¿te das cuenta?”, agrega.

Más allá de su trabajo, este canadiense ha viajado a múltiples eventos por Norteamérica, como Sebring y West Palm Beach, en Florida; Road Atlanta, en Georgia; o Lime Rock Park y Watkins Glen, en Nueva Inglaterra. A eso se suman cinco aventuras en las Monterey Historic Automobile Races, en California.

Ahora el próximo desafío que se plantea este hombre de negocios es completar el millón de millas (1.609.344 km). De todos modos, si la edad no se lo permitiese, el encargado de lograrlo será su hijo Brian, heredero de la pasión porschista de Bill.