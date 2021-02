El premio Women’s World Car Of The Year da a conocer los ganadores del año

Uno de los premios que cada año ha ido ganando relevancia a nivel global es el Women’s World Car of the Year. El galardón, que entrega un jurado compuesto exclusivamente por mujeres del periodismo automotor, en su undécima edición dio a conocer los ganadores de nueve categorías, los cuales destacaron por su excelencia no solo en términos de seguridad, confort y tecnología, sino también en cuanto a su relación calidad/precio.

Tal como en ediciones anteriores, el proceso de votación fue certificado por la auditora independiente Grant Thornton Nueva Zelanda, que lleva realizando el proceso de verificación de los Premios WWCOTY desde 2011.

En esta ocasión, el trabajo de las jurados -que integra la chilena Francisca Muñoz de AutoMujer- tuvo que sortear las complicaciones originadas por las medidas de confinamiento, con la consecuente limitación de tiempo para probar vehículos en la mayoría los países.

Al momento de la votación, las jueces en primera instancia tomaron en cuenta los modelos lanzados entre enero y diciembre de 2020. Luego, se escogió el mejor de cada categoría basándose en aspectos como las prestaciones, la habitabilidad, el confort, la conectividad, la seguridad, impacto medioambiental, diseño y relación calidad/precio.

Los ganadores de este año del Women’s World Car of the Year son los siguientes:

MEJOR AUTO URBANO: Peugeot 208

MEJOR AUTO FAMILIAR: Skoda Octavia

MEJOR AUTO DE LUJO: Lexus LC500 Cabrio

MEJOR DEPORTIVO: Ferrari F8 Spider

MEJOR SUV URBANO: Peugeot 2008

MEJOR SUV MEDIO: Land Rover Defender

MEJOR SUV GRANDE: Kia Sorento

MEJOR 4X4 & PICK-UP: Ford F-150

MEJOR AUTO ELÉCTRICO: Honda e

Tras la entrega de los ganadores del Women’s World Car of the Year, el proceso de elección continuará con la votación para escoger al Supreme Winner Awards, ganador que se dará a conocer el 8 de marzo en el Día Internacional de la Mujer y que tomará el relevo del Mazda 3.