Kia Carens: vuelve en gloria y majestad

Kia presentó en Chile la sexta generación de Carens, hoy convertido en un SUV pero sin dejar de lado la versatilidad de MPV que lo hizo conocido. Con él la firma coreana suma su quinto SUV en Chile y lo posicionará entre el Seltos y Sportage.

“Hoy damos la bienvenida al quinto SUV de la marca, que reafirma la intención de Kia por ofrecer un line-up cada vez más amplio para las necesidades de nuestros clientes. Moderna y con líneas aerodinámicas, All-New Carens llega con lo mejor del nuevo diseño de la marca, convirtiéndose en un modelo confortable, amplio y pensado para las familias actuales. Así, esta nueva generación llega a posicionarse en un segmento donde no estábamos presentes y con toda la energía de la nueva estrategia de la marca: Movement that Inspires”, expresó Máximo Morel, gerente general de Kia Chile.

Presentado en diciembre del año pasado en India, Carens competirá en Chile con Chevrolet Captiva, Changan CX70, Toyota Rush, Chevrolet Spin, Suzuki XL7 y Hyundai Creta Grand, y en un segmento que vende es el 38% de la venta total de SUV en Chile, donde los principales actores son el CX70 y Captiva, con 28% y 25%, respectivamente. Y es ahí donde buscará entrar Kia con el nuevo Carens, del cual esperan vender 180 unidades mensuales.

Kia Carens: nuevo formato

En 2019 Kia contaba en su portafolio de productos en Chile solo con dos modelos en el segmento de SUV. La tendencia y gusto mundial por este tipo de productos ha sido tan acelerada, que en solo tres años la firma cuenta ya con una oferta de cinco modelos en el mercado local y el último estreno es el Carens.

Manteniendo la línea de diseño de sus hermanos, en su rediseño Carens muestra un frontal alto y amplio, luces afiladas en las que destaca un nuevo estilo inspirado, como dice la marca, en un “mapa estelar”, su parrilla tipo boca y la reinterpretación de la conocida nariz de tigre de Kia.

La robustez del nuevo Carens llega gracias a las aplicaciones negras alrededor de la parte baja de la carrocería, con pasos de rueda anchos y enmarcados, siguiendo la línea hasta llegar a la zaga. Con hombros altos y definidos, esta nueva generación redistribuye las superficies acristaladas para lograr una excelente visibilidad e iluminación en el habitáculo.

En la zaga, reinventa su look con nuevo diseño de luces, parachoques trasero cromado con detalles en forma de diamante y aplicaciones Black Hi-Glossy, y muestras un amplio portalón con un spoiler en la parte alta.

El nuevo Kia Carens mide 4.540 mm de largo, 1.800 mm de ancho, 1.700 mm de alto y una destacada distancia entre ejes de 2.780 mm. El maletero es uno de sus puntos más fuertes: ofrece 216 litros con todas las plazas en su lugar (comprobamos que caben dos maletas de mano y dos bolsos medianos), 645 litros con la fila trasera plegada y 1.164 litros con todos los asientos escondidos.

Con capacidad para siete pasajeros que pueden ir muy cómodos, el interior se aprecian buenos materiales y diversas texturas en los plásticos. Con un diseño bastante horizontal, tiene un cuadro de instrumentos digital y una pantalla táctil en la parte central para albergar el sistema multimedia (que dependiendo de la versión puede ser de 8′' o 10,5′'), muchos espacios para botellas y dejar artículos de diversos tamaños en las puertas, incluso en la tercera corrida.

El nuevo Carens está disponible en tres versiones LX, EX y EX Full y de serie viene con espejos eléctricos, barras en el techo, encendido automático de luces, alzavidrios eléctricos, apertura remota de puertas, volante con ajuste en altura y comandos de audio, aire acondicionado con comando en segunda fila, asientos abatibles en todas las filas con función “one touch”, posavasos climatizados, conexión a Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, Bluetooth, seis puertos USB (cinco son del tipo C), cámara de retroceso con guías y sensores traseros. La versión EX agrega, luces traseras Led, parachoques con efecto bitono, alzavidrios eléctricos con función Auto para conductor, volante regulable en profundidad, control crucero, compartimiento interior en el maletero. En el EX Full también se puede encontrar espejos exteriores abatibles eléctricamente, neblineros “Ice Cube”, smart key con botón de encendido, volante deportivo, mesas plegables en los asientos de atrás, climatizador automático, cargador inalámbrico.

En seguridad viene de serie con seis airbags, frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS, EBD y asistente BAS, alarma e inmovilizador de fábrica, control de estabilidad con programa dinámico (ESC+VSM), asistente de partida en pendiente y la EX Full agrega sensor de proximidad delantero y cinturones de seguridad delanteros con altura regulable.

Kia Carens: motores

El nuevo SUV de Kia está disponible con dos bloques bencineros. El primero es un 1.5 de 133 Hp y 144 Nm, asociado a una caja manual de seis velocidades, que entrega un consumo 10,8 (ciudad) y 16,5 km/l (carretera) y está presente en la variante LX ($ 19.490.000). El segundo bloque es un 1.4 turbo GDI de 138 Hp y 242 nm de torque, asociado a una transmisión automática DCT de siete velocidades, disponible en las versiones EX ($ 22.190.000) y EX Full ($ 23.490.000). En la versión EX Full está disponible el sistema de Modo de manejo: Eco, Normal y Sport.